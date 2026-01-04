V snežnem metežu obstal v zasneženem in poledenelem žlebu

Za bohinjskimi reševalci je naporna noč. "Včeraj smo iz zagate rešili hribov željnega obiskovalca Bohinja, ki ga je pogled na Črno prst tako premamil, da je najprej pozabil na osnove zimske priprave na turo, nato pa vseeno tvegal in preizkusil svojo srečo."
Med turo je obstal v zasneženem žlebu, od koder se ni mogel več premakniti. "To mesto nam je dobro znano, saj smo v preteklosti tod že večkrat reševali slabo opremljene naskakovalce gora."
Pohodnik je v brezizhodnem položaju poklical na pomoč. Do njega so se prebili gorski reševalci iz Bohinja, ga z vrvno tehniko zavarovali in pospremili do terenskega vozila. V snežnem metežu so se nato odpeljali v dolino.
"Razmere v hribih niso ravno poletne in od nas zahtevajo določeno znanje, opremo, previdnost in preudarnost. Če česa od tega ne premorete, ostanite v dolini, kjer poiščite kakšen udoben kavč s pogledom na kamin, če pa si res želite malo peš, pa v Bohinju izberite na primer razglednik Peč, kjer je prav tako lepo, predvsem pa precej bolj varno kot kje višje," vsem ljubiteljem narave svetujejo reševalci.
