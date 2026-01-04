Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

V snežnem metežu obstal v zasneženem in poledenelem žlebu

Bohinj, 04. 01. 2026 11.40 pred 22 minutami 1 min branja 2

Avtor:
N.L.
Reševanje na Črni prsti

Bohinjski gorski reševalci so v soboto v snežnem metežu reševali pohodnika, ki se je brez ustrezne priprave podal na Črno prst. Obstal je v zasneženem in poledenelem žlebu, zato je poklical na pomoč.

Za bohinjskimi reševalci je naporna noč. "Včeraj smo iz zagate rešili hribov željnega obiskovalca Bohinja, ki ga je pogled na Črno prst tako premamil, da je najprej pozabil na osnove zimske priprave na turo, nato pa vseeno tvegal in preizkusil svojo srečo."

Med turo je obstal v zasneženem žlebu, od koder se ni mogel več premakniti. "To mesto nam je dobro znano, saj smo v preteklosti tod že večkrat reševali slabo opremljene naskakovalce gora."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pohodnik je v brezizhodnem položaju poklical na pomoč. Do njega so se prebili gorski reševalci iz Bohinja, ga z vrvno tehniko zavarovali in pospremili do terenskega vozila. V snežnem metežu so se nato odpeljali v dolino.

"Razmere v hribih niso ravno poletne in od nas zahtevajo določeno znanje, opremo, previdnost in preudarnost. Če česa od tega ne premorete, ostanite v dolini, kjer poiščite kakšen udoben kavč s pogledom na kamin, če pa si res želite malo peš, pa v Bohinju izberite na primer razglednik Peč, kjer je prav tako lepo, predvsem pa precej bolj varno kot kje višje," vsem ljubiteljem narave svetujejo reševalci.

gorski reševalci reševanje v gorah snežni metež Črna prst

Prihaja ciklon: na Balkanu pol metra snega, Slovenija bo na robu

SORODNI ČLANKI

Upajo, da ne bodo vse leto reševali padalcev

Izgubljena babica v gozdu štiri noči preživela brez hrane in vode

Med spustom s Triglava v dežju padla in si zlomila golenico

Iz zimske pravljice v kalvarijo: visok sneg in srhljiv krik PLAAAAZ!!

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
InaB
04. 01. 2026 12.04
Naj plača reševanje
Odgovori
0 0
Greznica
04. 01. 2026 11.50
take cepce ki rinejo v slabem vremenu bi bilo treba zapret v zapor!
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
Portal
Vzgojene kot atrakcija: izgubljeno otroštvo slavnih petorčic
Otroci in mraz: kaj pravijo pediatri
Otroci in mraz: kaj pravijo pediatri
Razveza brez drame: 10 korakov do mirnega zaključka zakona
Razveza brez drame: 10 korakov do mirnega zaključka zakona
Ni je več, a je povsod: igralka o življenju po izgubi mame
Ni je več, a je povsod: igralka o življenju po izgubi mame
zadovoljna
Portal
Razhod po skoraj 10 letih razmerja
Tedenski horoskop: Dvojčki bodo iskreni, levom se obeta bližina
Tedenski horoskop: Dvojčki bodo iskreni, levom se obeta bližina
Visoka starostna razlika ju ne bo ločila
Visoka starostna razlika ju ne bo ločila
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, kozorogi potrebujejo počitek
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, kozorogi potrebujejo počitek
vizita
Portal
Nova raziskava razkriva, da lahko vadba med hujšanjem ohranja mišice mladostne
Kako se spopasti z občutki krivde po prazničnem uživanju alkohola?
Kako se spopasti z občutki krivde po prazničnem uživanju alkohola?
Bi lahko česnovo ustno vodico kmalu razglasili za novi zlati standard?
Bi lahko česnovo ustno vodico kmalu razglasili za novi zlati standard?
Presenetljive zdravstvene koristi redne spolnosti
Presenetljive zdravstvene koristi redne spolnosti
cekin
Portal
Buffett razkriva finančne strategije, ki lahko izboljšajo vaše odločitve v letu 2026
Kako iskati drugo zaposlitev, ko ste še vedno zaposleni?
Kako iskati drugo zaposlitev, ko ste še vedno zaposleni?
Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar
Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar
V letu 2026 bodo poplačali dolgove
V letu 2026 bodo poplačali dolgove
moskisvet
Portal
Ženska, ki je ljubezen čutila močneje kot kdorkoli drug
Zakaj večina moških pri novoletnih zaobljubah "pogrne na celi črti"?
Zakaj večina moških pri novoletnih zaobljubah "pogrne na celi črti"?
Kaj je Slovencem najpomembneje pri nakupu avtomobila?
Kaj je Slovencem najpomembneje pri nakupu avtomobila?
Ste po obroku vedno utrujeni? To vam lahko pomaga
Ste po obroku vedno utrujeni? To vam lahko pomaga
dominvrt
Portal
Kako zaščititi psa pred mrazom, soljo in razpokanimi tačkami?
10 zanimivih dejstev o drevesih
10 zanimivih dejstev o drevesih
Januarja ne pozabite na to vrtno opravilo
Januarja ne pozabite na to vrtno opravilo
Čisto in sveže perilo v trenutku? Odkrijte, kako izkoristiti hitro pranje
Čisto in sveže perilo v trenutku? Odkrijte, kako izkoristiti hitro pranje
okusno
Portal
Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Slastno zimsko kosilo iz pečice
Slastno zimsko kosilo iz pečice
Kako pravilno skuhamo ajdovo kašo?
Kako pravilno skuhamo ajdovo kašo?
voyo
Portal
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
Podarjeno srce
Podarjeno srce
Sandokan
Sandokan
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425