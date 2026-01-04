V snežnem metežu obstal v zasneženem in poledenelem žlebu

Za bohinjskimi reševalci je naporna noč. "Včeraj smo iz zagate rešili hribov željnega obiskovalca Bohinja, ki ga je pogled na Črno prst tako premamil, da je najprej pozabil na osnove zimske priprave na turo, nato pa vseeno tvegal in preizkusil svojo srečo."

Med turo je obstal v zasneženem žlebu, od koder se ni mogel več premakniti. "To mesto nam je dobro znano, saj smo v preteklosti tod že večkrat reševali slabo opremljene naskakovalce gora."