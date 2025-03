V snežnem plazu poškodovana Slovenca se vračata domov, žensko še iščejo

"Po naših podatkih v snežnem plazu poškodovana slovenska državljana nista več v bolnišnici. V Slovenijo se bosta skupaj s celotno skupino slovenskih državljanov predvidoma vrnila v soboto," so nam povedali na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve.

Iskalno akcijo na tleh so sicer reševalci v sredo zaradi neugodnih razmer na terenu začasno prekinili, a se iskanje po informacijah zunanjega ministrstva zdaj nadaljuje. "Pristojne službe na Norveškem z dejavnostjo nadaljujejo podnevi in v času, ko vremenske razmere to dopuščajo. Trenutne razmere tako iskanje omogočajo," so sporočili.

Uslužbenec slovenskega veleposlaništva v Köbenhavnu še vedno spremlja aktivnosti na Norveškem, pomaga pri urejanju zadev v zvezi s povratkom skupine Slovencev in je v neposrednem stiku z reševalnimi službami, še zagotavljajo na ministrstvu.