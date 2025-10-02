V soboto bo zmrzovalo, od torka kaže na višje temperature

V soboto zjutraj bo zmrzovalo v večjem delu Slovenije in ne le na mrazu najbolj izpostavljenih legah. Temperature bodo večinoma od –3 do 1, v mraziščih (Bloke, Babno polje, Loški Potok ...) pa se lahko spustijo pod –5 stopinj Celzija. Blizu ledišča bo tudi v notranjosti Primorske, sporoča naš hišni prognostik Rok Nosan.

Sobotno dopoldne bo še sončno, popoldne pa se bo od zahoda že pooblačilo, zapihal bo jugozahodni veter. V nedeljo zjutraj in dopoldne bo v večjem delu Slovenije prehodno deževalo, sredi dneva bodo padavine ponehale. Na začetku prihodnjega tedna se bo vreme stabiliziralo. Temperature bodo postopoma višje, od torka naprej bo okrog 20 stopinj.

Po delnih in še ne povsem preverjenih podatkih je bil september 2025 precej topel, normalno namočen in nekoliko podpovprečno osončen, so zapisali na Arso.

September 2025 je bil šesti najtoplejši od začetka primerljivih podatkov, to je od leta 1950. Najtoplejša septembra ostajata 2011 in 2023, z odklonom 3 stopinje oziroma 2,9 stopinj Celzija. Višina padavin je bila septembra 2025 normalna. Kazalnik višine padavin je 95 odstotkov, kar letošnji september uvršča na 32. mesto najbolj namočenih v obdobju 1950–2025. V večjem delu Slovenije je bil september podpovprečno osončen, kazalnik trajanja sončnega obsevanja na državni ravni znaša 91 odstotkov. Na lestvici najmanj osončenih septembrov od leta 1961 je letošnji september na 25. mestu, še sporočajo z Arsa.