V soboto dan žalovanja zaradi smrti papeža Frančiška

Vlada organizatorjem dogodkov in različnih prireditev (kulturnih, športnih, ipd.) predlaga, da se v naslednjih treh dneh, od četrtka, 24. 4. 2025, do vključno sobote, 26. 4. 2025, na dogodkih in prireditvah primerno upošteva spomin na papeža Frančiška, na primer z minuto molka, so sporočili iz Urada Vlade RS za komuniciranje.

"Vlada ob smrti Njegove svetosti papeža Frančiška izraža globoko spoštovanje do njegovega izjemnega prispevka k svetovni skupnosti. Obdobje njegovega pontifikata je bilo zaznamovano z vztrajnim prizadevanjem za svetovni mir, spodbujanjem socialne pravičnosti in uveljavljanjem enakosti med ljudmi. Papež Frančišek je s svojo skromnostjo, odprtostjo in zavezanostjo pomoči revnim in odrinjenim pustil neizbrisen pečat. Poudarjal je pomen varovanja okolja in človekovega dostojanstva ter s tem postavljal zgled voditelja, ki presega meje religij, kultur in narodov," so sporočili iz Ukoma.