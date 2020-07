V soboto nov prehod hladne fronte z nalivi in okrepljenim severnim vetrom

Če smo se v preteklih letih navadili, da smo poleti imeli več izrazitih in dolgotrajnih vročinskih valov, pa je letošnje poletje drugačno, saj več kot nekaj dni trajajočega suhega in vročega vremena še nismo imeli. Lahko bi rekli, da letošnje poletje v tem pogledu bolj spominja na poletja pred 30 in več leti, ko so bili vročinski valovi redki, kar nekaj let je minilo celo povsem brez njih.

Kljub temu so bile temperature v zadnjih 30 dneh zelo blizu dolgoletnega povprečja med letoma 1981 in 2010, v večjem delu Slovenije so ga celo presegle za dobre pol stopinje Celzija. Seveda bi bila slika drugačna, če bi letošnje poletje primerjali s povprečjem zadnjih desetih let. Ker smo še pod vtisom zelo vročih poletij v preteklih letih, se nam temperature, ki jih imamo letos, zdijo prenizke, čeprav podatki Arsa kažejo drugače.

Kaj lahko pričakujemo v prihodnjih dneh?

Do vključno petka bo sončno in spet bolj vroče. Danes po nižinah večjega dela države pričakujemo okoli 30, jutri, ko bo zapihal jugozahodni veter, pa se bo v najtoplejših krajih Dolenjske in Bele krajine ogrelo do 34 ali celo do 35 stopinj Celzija. Segrelo se bo tudi morje, katerega temperatura se je po ponedeljkovem prehodu hladne fronte spustila pod 20 stopinj Celzija. Danes ob peti uri zjutraj je temperatura slane vode ob slovenski obali znašala 22 stopinj, do jutrišnjega večera pa bo morje pridobilo še dve ali tri stopinje Celzija.

A iznad Atlantika se nam že bliža nova izrazita hladna fronta, ki bo danes dosegla obalo Zahodne Evrope, v prihodnjih dneh pa se bo pomikala proti vzhodu in v soboto vplivala tudi na vreme pri nas. V zaledju hladne fronte se bo v prihodnjih dneh nad staro celino širila za okoli 10 stopinj Celzija hladnejša zračna masa. Ob pljusku občutno hladnega zraka na južno stran Alp lahko pri nas in v naši soseščini v soboto popoldne ali zvečer spet pričakujemo burno vremensko dogajanje z nalivi in močnejšim severnim vetrom. Kot kažejo trenutni izračuni meteoroloških modelov, bo razvoj vremena podoben, kot je bil v ponedeljek, ko so neurja najhuje prizadela osrednji in vzhodni del države.