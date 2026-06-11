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V soboto nova delna zapora ljubljanske železniške postaje. Kaj bo drugače?

Ljubljana, 11. 06. 2026 14.07 pred 14 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Gradbena dela

Zaradi obsežnih investicijskih del v okviru nadgradnje ljubljanskega železniškega vozlišča bo v soboto na železniški postaji Ljubljana vzpostavljena nova delna zapora, zato bo železniški promet nekoliko prilagojen.

Slovenske železnice so potnike opozorile, da bodo za dostop do nekaterih vlakov oziroma prihod na perone potrebovali več časa kot običajno. Nadomestni avtobusi bodo ustavljali na železniški postaji Ljubljana, na ploščadi ob tiru 1.

Potnikom priporočajo, da pred odhodom preverijo najnovejše informacije o svoji relaciji in pri načrtovanju poti upoštevajo naslednje spremembe.

Obsežna investicijska dela na ljubljanski železniški postaji
Obsežna investicijska dela na ljubljanski železniški postaji
FOTO: Bobo

Na progi Ljubljana–Kranj–Jesenice–Beljak / Villach bo za nekatere vlake na relaciji Ljubljana–Kranj in obratno organiziran nadomestni avtobusni prevoz.

Vlaki na relaciji Ljubljana–Borovnica–Divača–Sežana / Koper bodo v soboto med 6.05 in 17.30 vozili z začasnega perona ob Dunajski cesti (tir 94). Regionalni vlak RG 1605 bo ob 6.00 iz Ljubljane odpeljal še iz osrednjega dela postaje. Za nekatere povezave na relaciji Ljubljana–Borovnica in obratno bo organiziran nadomestni avtobusni prevoz po prilagojenem voznem redu. Nadomestni avtobusi bodo ustavljali na ploščadi ob tiru 1 v neposredni bližini ljubljanske železniške postaje.

Vlaki na relaciji Ljubljana–Zidani Most–Maribor / Dobova bodo v soboto med 6.05 in 17.30 vozili do/z začasnih peronov ob križišču Masarykove ceste in Njegoševe ulice (tiri 95, 96, 97, 98). Za nekatere vlake bo na relaciji Ljubljana–Ljubljana Zalog organiziran tudi nadomestni avtobusni prevoz po prilagojenem voznem redu. Nadomestni avtobusi bodo ustavljali na ploščadi ob tiru 1 ob železniški postaji Ljubljana.

Za potnike v tranzitu, ki bodo v Ljubljano prispeli z vlakom na relaciji Hodoš–Celje–Zidani Most–Ljubljana ter bodo nato potovanje nadaljevali proti Kopru, bo organiziran nadomestni avtobusni transfer preko železniške postaje Ljubljana. Nadomestni avtobusi bodo vozili z začasnih peronov na Masarykovi cesti do postaje Ljubljana Dolgi Most, kjer bodo potniki nato prestopili na vlak IC 503 (Ljubljana–Koper). Zaradi del na progi Ljubljana Zalog–Brezovica bo nadomestni prevoz po prilagojenem voznem redu v soboto organiziran tudi za vlaka EC 210 in EC 211.

V smeri proti Dolenjski sprememb ne bo. Vsi vlaki bodo, tako kot doslej, vozili do/z začasnih peronov ob križišču Masarykove ceste in Njegoševe ulice (tiri 95, 96, 97, 98) ob železniški postaji Ljubljana.

železniška postaja investicijska dela zapora
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