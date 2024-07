V soboto obilne padavine, temperature bodo za kratek čas padle

Po obdobju sončnega in vročega vremena bodo v noči na soboto večji del Slovenije zajele nevihte z obilnejšimi padavinami. Težišče dogajanja bo predvidoma v severni polovici Slovenije, kjer bo lahko v razmeroma kratkem času padlo od 50 do 100 litrov dežja na kvadratni meter. Ob tem je pričakovati močnejši porast manjših rek in hudournikov.