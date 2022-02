V soboto so potrdili 7458 okužb z novim koronavirusom. Opravili so 77.178 hitrih antigenskih testov in 1.748 PCR-testov. Na navadnih oddelkih je zaradi covida-19 hospitaliziranih 512 bolnikov, na intenzivnih 119, umrlo je 16 covidnih bolnikov.

Po podatkih NIJZ so v soboto potrdili 7458 okužb z novim koronavirusom, kar je precej manj kot prejšnjo soboto. Opravili so 1.748 PCR-testov in 77.178 hitrih antigenskih testov. Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno 190.596 primerov aktivnih okužb, kar je 6708 primerov manj kot dan prej. Koronavirus Za 912 potrjenih primerov se je znižalo tudi sedemdnevno povprečje. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 13.092, število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev pa 9043, kar je 318 manj kot dan prej. Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) cepljenih 1.261.946 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.213.414.