V soboto začetek kurilne sezone

V soboto bo v večjem delu Slovenije izpolnjen pogoj za začetek kurilne sezone. Letos se bo ta tako začela malce prej kot po navadi. Od nedelje bo nad nami znova toplejši zrak in po trenutnih napovedih bo kurilna sezona prihodnji teden začasno prekinjena.

Začetek kurilne sezone je vezan na zunanjo temperaturo zraka v večernem času. Ta pogoj bo v večjem delu Slovenije izpolnjen v soboto, na Primorskem boste lahko s kurjenjem še počakali, v višjih legah pa se je kurilna sezona že začela.

Ko je temperatura ob 22. uri tri dni zapored nižja ali enaka 12 stopinj Celzija, se naslednji dan začne kurilna sezona. FOTO: POP TV

Večja je temperaturna razlika, večje so toplote izgube Toplota zmeraj teče s toplejše na hladnejšo stran, zato večja razlika med zunanjo temperaturo in temperaturo v notranjosti stanovanja pomeni večji tok toplote navzven in hitrejše ohlajanje v notranjosti. Toplotne izgube lahko močno zmanjšamo z boljšo izolacijo sten, na ta način se stanovanje jeseni ohlaja počasneje in kuriti lahko začnemo nekaj dni pozneje. K počasnejšemu ohlajanju pa pripomore tudi sonce, ki je septembra še razmeroma močno, manjši vpliv ima v zimskem času. Še en meteorološki dejavnik, ki vpliva na temperaturo v našem stanovanju, je veter. Ob vetrovnem vremenu toplota hitreje odteka z zunanje površine stene, zato se notranjost hiše hitreje ohlaja kot ob brezvetrju.

Večja temperaturna razlika pomeni večje toplotne izgube. FOTO: POP TV

Po nižinah traja kurilna sezona osem mesecev Letos se bo kurilna sezona v večjem delu Slovenije začela nekaj dni prej kot običajno, po nižinah se ta v povprečju začne ob koncu septembra in traja skoraj do konca maja, torej približno osem mesecev. Po podatkih Agencije za okolje se je v večjem delu Slovenije zelo zgodaj začela kurilna sezona jeseni leta 1995. Takrat se je ob koncu avgusta močno ohladilo in kuriti smo začeli že 2. septembra.

Po nižinah Slovenije kurilna sezona traja okoli osem mesecev, na Primorskem šest. FOTO: POP TV