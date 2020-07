V Soči znova mogoče kopanje od Rodeža do Plavi

V Soči je na območju od Rodeža do Plavi znova mogoče kopanje. Kot so sporočili iz Civilne zaščite Občine Kanal ob Soči, so preklicali prepoved kopanja v tem delu reke, ki so jo v četrtek razglasili zaradi izrednega onesnaženja. Pristojne službe so posledice onesnaženosti odstranile.

Kot je v četrtek pojasnil poveljnik občinske civilne zaščite Igor Komac, je manjša količina neznane snovi odtekla v reko in pustila oljne madeže. Onesnaženje so sicer že v četrtek zajezili, novogoriški poklicni gasilci so vstavili pivnike, pripadniki civilne zaščite pa obvestili kopalce, ki so se nahajali ob reki. icon-expand Reka Soča. Že včeraj so tudi potrdili, da ne gre za dogodek, ki je bil povezan s težavami pred dnevi, ko so prebivalci poročali o umazani vodi, ki je pritekla v vodovod in smrdela po kemikalijah.