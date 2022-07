V sodbi hudodelski združbi osem spoznanih za krive, pet oproščenih

Na ljubljanskem okrožnem sodišču so izrekli kazni domnevnim trgovcem z drogo s prvoobtoženim Alešem Zupančičem. Osem so jih spoznali za krive, pet pa oprostili. Sodišče je postopek zoper Zupančiča zaradi bolezni izločilo.

Najvišje zaporne kazni je tožilka Tamara Gregorčič predlagala za obtožene Jureta Močnika, Branka Ščulijo in Svetlana Stjepića, ki naj bi imeli po mnenju tožilstva visoke položaje v mamilarski združbi pod vodstvom Zupančiča. Za vsakega je predlagala devet let zapora in tudi stransko denarno kazen: za Močnika 15.000, za Ščulijo 10.000 in za Stjepića 10.000 evrov. Več informacij o dogajanju na sodišču in kaznih še čakamo.

Sodišče je postopek zoper Zupančiča zaradi bolezni izločilo, zato ga na zadnjih obravnavah ni bilo. FOTO: Dreamstime

Tožilka je predlagala tudi podaljšanje hišnega pripora zoper obtožene, saj meni, da so še vedno podane tudi okoliščine ponovitvene nevarnosti. Trenutno so v priporu še Zupančič, Stjepić in Ščulija, hišni pripor zoper Močnika pa je sodišče odpravilo. Obtoženih je bilo 33, zdaj sodijo še štirinajstim, ki krivde niso priznali Med njimi je tudi Zupančič, a ker je sodišče postopek zoper njega izločilo zaradi bolezni, ga na zadnjih nekaj obravnavah ni bilo. Zagovorniki so v zaključnih besedah zatrjevali, da obtoženi niso krivi očitanih jim dejanj iz obtožnice, tožilstvo po njihovem mnenju tudi ni uspelo dokazati, da so obtoženi delovali kot hudodelska združba.