V sodniških vrstah vre, številni zahtevajo stavko

Čeprav so pred slabim mesecem več kot tri ure sodniki, tožilci in ministrica za javno upravo sedeli za mizo in dorekli časovnico, kako naj bi se urejalo težave njihovih plač, so zdaj sodniki na okopih. 10. januarja naj bi se dobili in odločili, ali bodo šli tako daleč, da bodo celo stavkali.

"Ta morebitna napoved me je nekoliko presenetila," pravi ministrica za javno upravo, Sanja Ajanović Hovnik.

Da so obljube vlade o preučevanju plačnih nesorazmerij premalo konkretne, pa bije plat zvona tretja veja oblasti. V znak nestrinjanja z razmerami je celo padel predlog, naj sodniki, ki sedijo v sodnem svetu, protestno odstopijo. Sodniki niso zadovoljni niti s svojim položajem v primerjavi z izvršilno in zakonodajno vejo oblasti.

Predsednica Slovenskega sodniškega društva Vesna Bergant Rakočević je ob tem dejala: "Dejansko so zagotovila, da se bodo plače ustrezno redefinirale, tako kot plače drugih funkcionarjev, tudi sodniške, ampak nimamo pa nekih konkretnih zagotovil."

Ajanović Hovnikova ob tem izpostavlja: "Povedala sem jim, da jih bom takoj, ko bo vlada sprejela izhodišča prenove, povabila na sestanek."

In čeprav se zdijo celo sodnikom samim ideje o stavki nezaslišane, rušenje sodnega sveta pa tudi rušenje ustavne ureditve, predsednica sodniškega društva odločno izpostavlja: "Ali kdo pozna državo Evrope, kjer sodniki stavkajo? Ampak če so take ideje, se mora nekdo vprašati, zakaj do takih zadev pride."

Dodaja, da mora biti neodvisnost sodstva na materialnem nivoju zagotovljena, vseeno pa za zdaj sodniki ne terjajo izločitve iz javnega plačnega sistema. Bergant Rakočevićeva ob tem poudarja: "Mi bi samo radi zagotovili materialno neodvisnost sodnikov."

Njihova resorna ministrica pa nagibanje k stavki obžaluje. Pravi, da se prvič po desetih letih res intenzivno rešuje vprašanje sodniških plač. Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan pa ob tem pravi: "Seveda imajo pravico do stavke, se pa za to odločajo ravno, ko je ta vlada pristopila aktivno k reševanju problema."

In če se je s 1. oktobrom vrednost plačnih razredov vsem v javnem sektorju zvišala za štiri odstotke in pol, večini v javnem sektorju pa se bodo plače dvignile s 1. aprilom še za en plačni razred, pa sodniki to vidijo le kot uskladitev z inflacijo.