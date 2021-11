V sojenju Jankoviću v zadevi Stožice začetek glavne obravnave

Predobravnavni narok v zadevi je bil pred več kot letom in pol. Ob Jankoviću so krivdo zanikali soobtoženi nekdanji direktor Zavoda Tivoli Roman Jakič, Uroš Ogrin in Zlatko Sraka iz Grepa, nekdanji direktor Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice Samo Lozej, nekdanji gradbeni nadzornik pri družbi DCC svetovanje in inženiring Borut Skubic ter Milan Črepinšek iz družbe MCM inženiring. Tožilstvo preganja še Marka Kolenca iz občinskega oddelka za šport in direktorja projekta gradnje športnega parka Stožice Andreja Lavriča, ki se o krivdi takrat nista izrekla.