V sojenju Radanu predvidoma zaključne besede

To sicer ni prva sprememba obtožnice. Sprva je tožilstvo Ivanu Radanu očitalo šest umorov iz morilske sle bolnikov, kvalifikacijo kaznivih dejanj pa utemeljevalo z mnenjem kliničnega psihologa Aleša Friedla , ki je ocenil, da ima obtoženi narcistično osebnostno motnjo in kompleks večvrednosti.

Po pričanju klinične psihologinje Alenke Sever, ki jo je angažirala obramba in je podala povsem nasprotno oceno, pa je Friedl mnenje umaknil, Radan pa je takrat lahko zapustil pripor.

Po enem od pričanj strokovnjakinje za paliativo Mateje Lopuh je tožilstvo umaknilo obtožbo za umor dveh bolnic. Lopuhova je na podlagi dokumentacije namreč ocenila, da odmerki morfija pri teh bolnicah niso bili tako visoki, da bi pospešili njuni smrti.

Zadnje obravnave so sicer zaznamovala pričanja Lopuhove, priče tožilstva, in avstrijskega izvedencaWolfganga Krölla, ki se nista strinjala o okoliščinah smrti Radanovih bolnikov. To so skušali razjasniti tudi s poskusom na prašičih, ki so jih usmrtili s kalijem oziroma jih pustili izkrvaveti, posnetke EKG prašičev ob njihovem poginu pa so nato primerjali s posnetkom EKG Radanovega bolnika.