V soju lučk tudi preostala Slovenija

Praznične lučke, božični sejmi, obiski dobrih mož. Veseli december se je v večini slovenskih mest tudi uradno začel. Medtem ko v prestolnici lučke žarijo že ves teden, so se v praznični sijaj v petek zvečer odeli Portorož, Piran, Škofja Loka in Ptuj, v soboto pozno popoldan pa tudi Kranj. Mesec čarobnosti se je uradno začel tudi pod zemljo, v soju lučk je namreč zažarela Postojnska jama. Pravo zimsko pravljico si je letos moč ogledati tudi v mariborskih Vodolah, kjer so okrasili največjo še rastočo smreko v Sloveniji.