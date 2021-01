V šole se kot prvi vračajo otroci s posebnimi potrebami, učitelji pred tem na testiranje

Jutri nihče ne bo ostal brez testa. Ta sicer ne bo obvezen, pojasnjuje ravnateljica Centra Iris Katjuša Koprivnikar , a v isti sapi zaposlene poziva, "da je priporočljivo, da se testirajo, saj so prav prvi dnevi tisti, ki so najbolj kritični, da že s prvim dnem ne vnesemo potencialnih okužb v naše zavode" .

Priprave so v polnem teku. Šole so že pripravile sezname učiteljev, ki se v torek vračajo v razrede. "V zdravstvenih domovih bo od jutri tudi testiranje za učitelje, ki delajo v osnovnih šolah za učence s posebnimi potrebami," je sporočila državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Marija Magajne .

Ker gre majhno skupino otrok, je po ocenah stroke njihova vrnitev v razrede manj tvegana za morebitno širitev okužb, po drugi strani pa ti šolarji tudi najbolj potrebujejo strokovno pomoč. "So tako raznolika skupina in te njihove specifike in posebnosti res zahtevajo posebno obravnavo," pravi Duška in dodaja, da starši ne morejo v celoti poskrbeti za otrokove potrebe v tako dolgem obdobju, kot so bili sedaj doma.

Če se z vrnitvijo otrok s posebnimi potrebami ne bodo dodatno poslabšale epidemiološke razmere v državi, šolska ministrica Simona Kustec napoveduje, da se bodo lahko kmalu v izobraževalne ustanove vrnili tudi nekateri ostali otroci. "Bomo prvi korak za učence prve triade osnovne šole in vrtce lahko naredili že 11. januarja," je dejala.