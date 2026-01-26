'V šoli pogosto pozabljamo na vrednote, ki nas delajo dobre'

V šolah se otroci učijo matematike, jezikov in pravil. Pomembne so ocene, čim boljši učni uspeh. Kaj pa odnosi? Kako razumeti sebe, druge, kako se soočiti s stisko. To, česar ni v prepolnih učnih načrtih, naslavlja projekt Od Alje do Žana, ki se po slovenskih šolah izvaja ob podpori naše medijske hiše. Otroci v stiskah namreč ne potrebujejo vselej novih pravil in programov na papirju. Potrebujejo ljudi, ki jih slišijo in podprejo. Okolje, v katerem se počutijo varne in kjer lahko zgradijo zaupanje v svet in tudi sami vase.