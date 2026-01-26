Naslovnica
Slovenija

'V šoli pogosto pozabljamo na vrednote, ki nas delajo dobre'

26. 01. 2026

Avtor:
Svet
Učilnica

V šolah se otroci učijo matematike, jezikov in pravil. Pomembne so ocene, čim boljši učni uspeh. Kaj pa odnosi? Kako razumeti sebe, druge, kako se soočiti s stisko. To, česar ni v prepolnih učnih načrtih, naslavlja projekt Od Alje do Žana, ki se po slovenskih šolah izvaja ob podpori naše medijske hiše. Otroci v stiskah namreč ne potrebujejo vselej novih pravil in programov na papirju. Potrebujejo ljudi, ki jih slišijo in podprejo. Okolje, v katerem se počutijo varne in kjer lahko zgradijo zaupanje v svet in tudi sami vase.

Od Alje do Žana šola odnosi projekt
KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Huki
06. 02. 2026 15.14
Vsi bi bli influenserji in youtuberji
Odgovori
0 0
peresni
27. 01. 2026 14.29
Učenje o 2000 let mesarskih morilskih grozodejstvih totalitarne RKC bo zagotovo pustilo kakega šolarja na sončni strani življenja.
Odgovori
0 0
Mihael12
26. 01. 2026 21.19
Dokler bodo v osrednji pozornosti razni osebki tipa influecerji (npr. Nutrija dama), potem tem PAMŽOM ni pomoči.
Odgovori
+4
4 0
Ud lete.
26. 01. 2026 20.07
Saj so hoteli verouk v šoli, pa je skoraj do streljanja prišlo. Vsi strokonjoki so bili proti. Odločite se.
Odgovori
+1
2 1
SDS_je_poden
27. 01. 2026 08.30
Verouk nima kaj iskati v šolah. Mladih glav ne boste prali z verskimi blesarijami.
Odgovori
-1
0 1
Ud lete.
27. 01. 2026 09.06
Nisi razumel, ne? Projekt od Alje do Žana pa ima kaj iskati tam? Nekdo bi rad otrokom razlagal kaj je prav in kaj ne. (mlede glave bi radi prali z blesarijami)
Odgovori
+1
1 0
Tine990
26. 01. 2026 19.02
Sploh zadnja leta se vecino casa ucijo o druzinah!!! Tistih pravih!!! Kjer sta dva ocka in hcerka!!!!
Odgovori
+2
4 2
Darko32
26. 01. 2026 19.15
Zelo lepo si povedal. SOčasno pa poglejva BIOLOGIJO in tam je snov znanstvenikov in zdravnikov povsem drugače povedano. Bodimo pošteni, da ne veš kaj bi se učil, ker je tema v istem razredu o isti temi v kontradiktornosti. Lahko bi vzeli stavek iz MOJ ATA SOCIALISTIČNI kULAK okrog svbode govora.
Odgovori
+2
3 1
SDS_je_poden
27. 01. 2026 08.31
Tine990 ne nakladaj. Ničesar takega ne učijo.
Odgovori
-1
0 1
Darko32
26. 01. 2026 19.00
Nevem zakaj sedaj obtožujemo mlade ljudi, kateri hodijo v šolo in jih učijo ljudje, kateri nimajo urejenih osebnih vrednot in razni topli bratje in imamo poštene profesorje in učitelje, kateri učijo otroke osnovne kulture in lepih vrednot. Otroci se radi učijo, če jim predavatelj predstavi temo in jim pri tem pomaga. Zato tisti, kateri nimajo urejenih osnovnih vrednot in nimajo urejenih osnovnih kulturnih standardov sploh ne bi smeli poučevati. Vidimo, da se je pojavili seksulani manjaki, kateri so začeli obremenjevati otroke z tem. Roko na srce tako s ene dela. Še huje je, da nam drugi zaradi svojega dosega političnega nadzora nad nacijo vsiljujjeo svoje vrednote, katere so nasilje in poniževanje res ne bomo daleč prišli.
Odgovori
+5
5 0
