V Solkanu pričeli s postavitvijo barvnih oznak dvigovanja gladine vode

Po definiciji je kopalno območje kopalna voda s pripadajočim priobalnim zemljiščem, kjer se prosto kopa veliko število ljudi in kjer se nadzira mikrobiološka ustreznost za kopanje. "V priporočilih NIJZ za kopalce je navedeno, da se na kopalnih območjih kopamo na lastno odgovornost," so še dodali iz občine.

Kopalno območje Soča pri Solkanu sicer nima statusa občinskega kopališča. "Skladno z Uredbo o upravljanju kakovosti kopalnih voda in Pravilnikom o podrobnejših kriterijih za ugotavljanje kopalnih voda na podlagi Evropske direktive in Zakona o vodah je tu kopalno območje," so pojasnili iz občine Nova Gorica.

Kljub temu so se odločili, da bodo na kopališču postavili nove označbe."Postavitev barvnih oznak dvigovanja gladine vode se že izvaja. Trenutno se postavljajo temelji za barvne oznake v reki," sporočajo iz občine.

Glede označbe kopališča z zvočnimi znaki iz občine pravijo, da bo to morda del dolgoročne, trajne rešitve. "Vendar bo potrebno zlasti sodelovanje koncesionarja in drugih pristojnih ustanov, zlasti Holdinga slovenskih elektrarn in Ministrstva za infrastrukturo."Dodajajo, da si bo mestna občina prizadevala za rešitev, ki bo v interesu vseh deležnikov in ki bo strokovno podprta. "V ospredju pa so vedno življenja ljudi in varnost na tem delu Soče v Solkanu," dodajajo.

Domačini odločno proti prepovedi kopanja v Solkanu

"Če neko območje ali odsek vodotoka ali jezero ni razglašeno kot kopalna voda, to še ne pomeni, da je tam prepovedano kopanje,"so med tem sporočili iz ministrstva za okolje in prostor.

Kopanje v rekah v Sloveniji je prosto, razen če je posebej prepovedano, kar pa na odseku Soče v Solkanu ni. In na občini upajo, da bo tako tudi ostalo. Domačini so namreč odločno proti prepovedi kopanja v Solkanu. Poleg tega si domačini in klubi, ki uporabljajo Sočo v Solkanu, želijo, da bi se hidroelektrarna prilagajala njim in ne obratno, še dodajajo iz občine.

Po poročanju Primorskih novicso domačini celo dejali, da se bodo v reki kopali kljub morebitni prevodi.

Če ne bodo prišli do rešitve, bodo primorani kopanje omejiti

"Mestna občina je 4. avgusta letos Holding slovenskih elektrarn (HSE) in vlado pozvala, da se nemudoma sistemsko, z zakonom, uredi varnost kopalcev in ostalih uporabnikov rek na območjih pod hidroelektrarnami, in to na območju celotne države,"pravijo.

Na pobudo župana Klemna Miklaviča že potekajo pogovori med vsemi vpletenimi, vključno z Ministrstvom za infrastrukturo, HSE in SENG, ki utegnejo pripeljati do rešitve, pri kateri ne bo potrebna prepoved kopanja."To je v veliki meri odvisno od Ministrstva za infrastrukturo, HSE in SENG-a. Zaenkrat pogovori potekajo konstruktivno in župan je optimističen," pojasnjujejo iz občine.

"Zagotovo pa bodo na tem območju veljali dodatni ukrepi za varnost," so prepričani. Mestna občina pripravlja osnutek odloka, ki ga bo župan predlagal v sprejem mestnemu svetu na septembrski seji. Miklavič verjame, da bodo za skupno mizo prišli do učinkovitih rešitev."V nasprotnem primeru občini ne preostaja drugega, kot da v prizadevanju za zaščito življenj z odlokom omeji kopanje na nevarnem odseku," so še dodali.