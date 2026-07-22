V šolski blagajni manjka 133 milijonov evrov: 'Stanje je alarmantno'

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je sporočilo, da so po pregledu izvrševanja proračuna ugotovili resne finančne težave. Do konca leta naj bi primanjkovalo približno 133 milijonov evrov, je sporočil minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević.
"Stanje je alarmantno. To niso sredstva za nove projekte ali dodatne ambicije ministrstva. Ugotovljeni primanjkljaj je resen in zaskrbljujoč," je poudaril minister.
Največji delež primanjkljaja odpade na področje osnovnih in srednjih šol, kjer manjka 111,6 milijona evrov. Na področju visokega šolstva primanjkljaj ocenjujejo na 21,3 milijona evrov. Od tega 20 milijonov evrov predstavljajo zakonske obveznosti financiranja visokega šolstva, dodatnih 1,3 milijona evrov pa je potrebnih za raziskovalno infrastrukturo FAIR, navaja ministrstvo.
Pojasnili so, da so pregledali vse možnosti notranjih prerazporeditev in racionalizacije znotraj finančnega načrta. Z notranjimi prerazporeditvami so uspeli zagotoviti približno 20 milijonov evrov za pokritje najnujnejših potreb.
Kljub temu, kot dodajajo na ministrstvu, ostaja odprt primanjkljaj v višini približno 113 milijonov evrov, ki ga z obstoječimi proračunskimi sredstvi po navedbah ministrstva ni več mogoče pokriti.
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