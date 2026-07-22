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Slovenija

V šolski blagajni manjka 133 milijonov evrov: 'Stanje je alarmantno'

Ljubljana, 22. 07. 2026 16.11 pred 1 uro 1 min branja 70

Avtor:
L.M.
Osnovna šola

Po pregledu izvrševanja državnega proračuna je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ugotovilo, da do konca leta primanjkuje približno 133 milijonov evrov. Največji del primanjkljaja se nanaša na osnovne in srednje šole.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je sporočilo, da so po pregledu izvrševanja proračuna ugotovili resne finančne težave. Do konca leta naj bi primanjkovalo približno 133 milijonov evrov, je sporočil minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević.

"Stanje je alarmantno. To niso sredstva za nove projekte ali dodatne ambicije ministrstva. Ugotovljeni primanjkljaj je resen in zaskrbljujoč," je poudaril minister.

Največji delež primanjkljaja odpade na področje osnovnih in srednjih šol, kjer manjka 111,6 milijona evrov. Na področju visokega šolstva primanjkljaj ocenjujejo na 21,3 milijona evrov. Od tega 20 milijonov evrov predstavljajo zakonske obveznosti financiranja visokega šolstva, dodatnih 1,3 milijona evrov pa je potrebnih za raziskovalno infrastrukturo FAIR, navaja ministrstvo.

Borut Rončević
Borut Rončević
FOTO: Luka Kotnik

Pojasnili so, da so pregledali vse možnosti notranjih prerazporeditev in racionalizacije znotraj finančnega načrta. Z notranjimi prerazporeditvami so uspeli zagotoviti približno 20 milijonov evrov za pokritje najnujnejših potreb.

Kljub temu, kot dodajajo na ministrstvu, ostaja odprt primanjkljaj v višini približno 113 milijonov evrov, ki ga z obstoječimi proračunskimi sredstvi po navedbah ministrstva ni več mogoče pokriti.

šolstvo proračun primanjkljaj ministrstvo Borut Rončević

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KOMENTARJI70

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Dragica Cegler
22. 07. 2026 17.41
Nadaljujem Sami delijo Ko zmanjka pač zmanjka..Ne oa ,da kar filmov vrečo brez dna.
Odgovori
0 0
Dragica Cegler
22. 07. 2026 17.40
Učiteljem zmanjšati plače, da bodo pritisnili na ravnatelje in nadrejene,ki se grejo luksuz..Da vidimo pitem unga zapuščenega Kučanivega zeta.Fpliciti koliko denarja imajo skupaj,pil si oa naj sami d
Odgovori
0 0
perko36
22. 07. 2026 17.35
Primimo se za denarnice
Odgovori
0 0
Jani.
22. 07. 2026 17.28
Levo pogorošiče kaj pa druzga
Odgovori
+0
1 1
SLObunkeljn
22. 07. 2026 17.21
A to nas zdaj strašijo in pripravljajo za višanje DDV, višanje cen goriv, nižanje pokojnin ... itd., da bodo lahko kupovali Kurtzevo špijonsko tehniko in ostalo izraelsko orožje ter nagrejevali najbogatejše?
Odgovori
+3
4 1
B1964
22. 07. 2026 17.20
Pa nehajte,ta janševa vlada je volana vse povsod so ugotovili primanjkljaje,ja čudno da smo še živi,tu senekaj dogaja,nevem zanima me pa kaj je v ozadju vsega tega,kaj namerava Janša vsa ministrstva samo prikazujejo primanjkljaj,to je nekomu samo v prid ,da bo lažje kradel.
Odgovori
+8
9 1
AstralP
22. 07. 2026 17.20
Pripravljajo teren da upravičijo prihodnje molzenje prebivalstva. Zategnimo pasove.
Odgovori
+8
8 0
planinec123
22. 07. 2026 17.18
In spet same delitve in navidezni prepiri med belimi in rdečimi. To je največja katastrofa Slovenije.
Odgovori
+4
4 0
Vera in Bog
22. 07. 2026 17.16
Sovjetska zveza je v svojem obstoju 8x bankrotirala ! Pa še imaš tepce ki to zagovarjajo 🤣🤣
Odgovori
+0
1 1
planinec123
22. 07. 2026 17.19
ZDA niso nikdar bankrotirale in sploh nimajo dolgov. Pa imaš brihte, ki to zagovarjajo.
Odgovori
+0
1 1
Vera in Bog
22. 07. 2026 17.20
Brihten kot si, take pa govoriš !
Odgovori
0 0
planinec123
22. 07. 2026 17.16
A bi se lahko objavili, koliko milijonov požrejo potni stroški in dnevnice? In nesmisli, ko se oseba iz kraja A vozi v službo v kraj B in vice versa.
Odgovori
+3
3 0
osiveli_ritmični_gimnastik
22. 07. 2026 17.10
no, ta primanjkljaj bi lahko brez problema pokrili z denarjem, ki smo ga podarili ukrajini
Odgovori
+7
7 0
Buci in Bobo
22. 07. 2026 17.17
In fata bo šla za sahel, janez več ne bo šef sds... To je to lewo razmišljanje....
Odgovori
0 0
bandit1
22. 07. 2026 17.07
Vprašajte ravnatelje kakšne plače so si izplačevali in njihove pomočnike. Nabava električnih premičnih miz po višini za njih, kavči za sprostitev v kabinetu pa še marsi kaj bi se našlo. So pa sami ne levičarji NSI, z redkimi izjemami.
Odgovori
-3
2 5
Buci in Bobo
22. 07. 2026 17.09
Minus je minus. Antijanšist ostane antijanšist. Je tako!
Odgovori
+2
2 0
Magnetek
22. 07. 2026 17.07
Se visje place dajte uciteljem, in vsako stvar ki jo v okviru svojega delovnika naredijo, jim se kar naprej dodatno placujte.... kako je lahko ura nadomescanja 1 bto ovrednotena na 30 € ali vec? In to znotraj delovnima za katerega ze dobi zelo lepo placo
Odgovori
-1
2 3
Vera in Bog
22. 07. 2026 17.05
Cela država je izropana !
Odgovori
+1
2 1
SLObunkeljn
22. 07. 2026 17.26
Že od leta 91 naprej!
Odgovori
+1
1 0
Vera in Bog
22. 07. 2026 17.28
Nisi zastonj to kar si 🤣🤣
Odgovori
0 0
Buci in Bobo
22. 07. 2026 17.05
Antijanšistom ni pomoči.
Odgovori
+0
1 1
zmago56
22. 07. 2026 17.04
Golob je dobro vedel za stanje v državni blagajni, zato ni hotel sprejeti mandatarstvo, ki mu ga je Musarjeva ponujala. Z manjšinsko vlado bi kljub medijski podporo težko prikril katastrofalno gospodarjenje prejšnje vlade, sedaj pa bi rad iz sence delo sedanje vlade oviral. Še dobro pa je, da ni večine dobil, ker bi Slovenija še pred koncem novega mandata bankrotirala.
Odgovori
-3
2 5
90dni
22. 07. 2026 17.37
A dej no, sej mi imel dovolj glasov. Kar se pa minusov tiče je pa vse sumljivo. Zko da teli vladi ne vrjamem nič
Odgovori
0 0
Teleport
22. 07. 2026 17.03
Za levicarji vedno ostane pogorisce
Odgovori
-3
2 5
planinec123
22. 07. 2026 17.01
Stara metoda: prikazi na več področjih velike primanjkljaje, nato pa ljudi ustrahuj in vladaj. Hm, koliko pa je medtem primanjkljaja za oborozevanje in Ukrajino?
Odgovori
+2
5 3
Buci in Bobo
22. 07. 2026 17.03
Hm. Koliko? Hm. Koliko je Golob izvrtal brez ukrajine. Hmhmhm. Kaj ima zdej ukrajina veze????
Odgovori
-2
0 2
planinec123
22. 07. 2026 17.16
Ukrajina? Nič, kajne?
Odgovori
+1
1 0
truelies
22. 07. 2026 17.00
Zdaj pa še ugotovite kje so milijoni od Japonskih in Kitajskih izdanih obveznic, na čigavih računih v davčnih oazah.
Odgovori
+5
5 0
Vinko ERRRR
22. 07. 2026 16.58
😁😁😁 Program sekte in pajdašev: Ni denarja, primankljaj,... včeraj Osterc, jutri Puklavi,... Bencin v nebo, kmeti na urlaubu, Cvar in Podgoršek v Umagu na plaži,... Logar Poskakuje,... SLo pa 🙉🙉
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+1
7 6
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