V ŠOS želijo brezplačni potniški prevoz za študente in dijake

Zakon med drugim zvišuje urno postavko študentskega dela za 5,2 odstotka na 7,74 evra in subvencijo za študentsko prehrano na 5,05 evra. Koriščenje subvencij bo možno do polnoči, do njih pa bodo upravičeni tudi konec tedna, ne le na delovni dan kot doslej. Po novem bodo lahko študenti prejemali štipendijo v absolventskih letih na prvi in drugi stopnji študija, starši študenti bodo lahko prejemali štipendijo dodatno leto študija, štipendisti pa bodo imeli dodaten mesec za zaključek študija, preden bodo morali štipendijo vrniti.

DZ je v sredo soglasno sprejel zakon za urejanje položaja študentov, ki so ga pripravili v ŠOS, v DZ pa so ga vložili poslanci koalicije s prvopodpisanimi Lenartom Žavbijem (Svoboda), Damijanom Bezjakom Zrimom (SD) in Tatjano Greif (Levica).

Žavbi je izrazil veselje, da so zakon sprejeli v soglasju in da ni bilo nobenih političnih preigravanj. V današnji skupni izjavi s predsednikom Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) Luko Mihaličem je izpostavil, da so pri pripravi zakona tvorno sodelovali s ŠOS in da bodo sodelovanje nadaljevali.

Po besedah Mihaliča je zakon plod več kot leta in pol usklajevanj s pristojnimi ministrstvi in drugimi deležniki, njihovo delo pa se s tem ne zaključuje, saj si želijo doseči konsenz tudi glede zavarovalne podlage, ki bi izhajala iz statusa študenta, in glede brezplačnega javnega potniškega prevoza za študente in dijake po zgledu upokojencev.

"Gre za dva ključna predloga, ki smo jih predvsem iz postopkovnega vidika umaknili iz zakona o urejanju položaja študentov, kar pa ne pomeni, da smo s tem delom zaključili," je dejal in pojasnil, da zaradi nedeljskega referenduma stoji obravnava novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Po njegovih besedah se o ukrepu glede zavarovanja študentov že dogovarjajo s pristojnim ministrstvom za zdravje. "Verjamem, da bomo do konca mandata naredili še pomembne mejnike in pomembne korake za boljši študentski jutri," je dejal. Kot je dodal, si obeh omenjenih rešitev želijo že v mandatu aktualne vlade

Žavbi pa je napovedal, da se bo trudil, da bodo ukrep glede zdravstvenega zavarovanja upoštevan v noveli zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. "Kar se tiče brezplačnega potniškega prevoza, pa to ni moja zaveza do konca tega mandata. To je lahko zame zaveza za prihodnji mandat," je dejal. Pojasnil je, da finančno predstavlja neprimerno večji zalogaj v primerjavi z drugimi rešitvami. "Ampak verjamem, da se s politično voljo da. Verjamem, da če se je dalo v prejšnjem mandatu to za upokojence, se bo v naslednjem mandatu dalo tudi za dijake in študente," je dodal. Ni pa optimističen, da bi se to lahko zgodilo že do konca tega mandata "tudi z vidika količine zakonodaje, ki je trenutno v DZ".