Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

V ŠOS želijo brezplačni potniški prevoz za študente in dijake

Ljubljana, 20. 11. 2025 14.15 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA , K.H.
Komentarji
8

V Študentski organizaciji Slovenije in Svobodi se po sprejetju zakona za urejanje položaja študentov zavzemajo še za druge ukrepe za študente. Med njimi sta vzpostavitev zavarovalne podlage zdravstvenega zavarovanja, ki bi izhajala iz statusa študenta, in brezplačen javni potniški prevoz za študente in dijake.

DZ je v sredo soglasno sprejel zakon za urejanje položaja študentov, ki so ga pripravili v ŠOS, v DZ pa so ga vložili poslanci koalicije s prvopodpisanimi Lenartom Žavbijem (Svoboda), Damijanom Bezjakom Zrimom (SD) in Tatjano Greif (Levica).

Zakon med drugim zvišuje urno postavko študentskega dela za 5,2 odstotka na 7,74 evra in subvencijo za študentsko prehrano na 5,05 evra. Koriščenje subvencij bo možno do polnoči, do njih pa bodo upravičeni tudi konec tedna, ne le na delovni dan kot doslej. Po novem bodo lahko študenti prejemali štipendijo v absolventskih letih na prvi in drugi stopnji študija, starši študenti bodo lahko prejemali štipendijo dodatno leto študija, štipendisti pa bodo imeli dodaten mesec za zaključek študija, preden bodo morali štipendijo vrniti.

Žavbi je izrazil veselje, da so zakon sprejeli v soglasju in da ni bilo nobenih političnih preigravanj. V današnji skupni izjavi s predsednikom Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) Luko Mihaličem je izpostavil, da so pri pripravi zakona tvorno sodelovali s ŠOS in da bodo sodelovanje nadaljevali.

Po besedah Mihaliča je zakon plod več kot leta in pol usklajevanj s pristojnimi ministrstvi in drugimi deležniki, njihovo delo pa se s tem ne zaključuje, saj si želijo doseči konsenz tudi glede zavarovalne podlage, ki bi izhajala iz statusa študenta, in glede brezplačnega javnega potniškega prevoza za študente in dijake po zgledu upokojencev.

"Gre za dva ključna predloga, ki smo jih predvsem iz postopkovnega vidika umaknili iz zakona o urejanju položaja študentov, kar pa ne pomeni, da smo s tem delom zaključili," je dejal in pojasnil, da zaradi nedeljskega referenduma stoji obravnava novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Po njegovih besedah se o ukrepu glede zavarovanja študentov že dogovarjajo s pristojnim ministrstvom za zdravje. "Verjamem, da bomo do konca mandata naredili še pomembne mejnike in pomembne korake za boljši študentski jutri," je dejal. Kot je dodal, si obeh omenjenih rešitev želijo že v mandatu aktualne vlade

Žavbi pa je napovedal, da se bo trudil, da bodo ukrep glede zdravstvenega zavarovanja upoštevan v noveli zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. "Kar se tiče brezplačnega potniškega prevoza, pa to ni moja zaveza do konca tega mandata. To je lahko zame zaveza za prihodnji mandat," je dejal. Pojasnil je, da finančno predstavlja neprimerno večji zalogaj v primerjavi z drugimi rešitvami. "Ampak verjamem, da se s politično voljo da. Verjamem, da če se je dalo v prejšnjem mandatu to za upokojence, se bo v naslednjem mandatu dalo tudi za dijake in študente," je dodal. Ni pa optimističen, da bi se to lahko zgodilo že do konca tega mandata "tudi z vidika količine zakonodaje, ki je trenutno v DZ".

zakon položaj študentov študentska organizacija slovenije
Naslednji članek

Medzvezdni komet na poti skozi Osončje

Naslednji članek

V veljavi je zakon o božičnici

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Prelepa Soča
20. 11. 2025 16.01
Mi nismo več socialna država in ne razumem, zakaj naj bi bilo karkoli zastonj. Delaj in boš imel... tako so vzgajali mene... in sedaj imam.
ODGOVORI
0 0
zdravkob
20. 11. 2025 16.00
Ne vem zakaj zastonj vozovnice. Naj bodo študentje plačani za čas ko so na avtobusu! Lepo 1€/vožnjo pa bo. Tut upokojenci bi to vzeli, zakaj ne. Ne zdaj škrtarit.
ODGOVORI
0 0
Agartha enjoyer
20. 11. 2025 15.41
+0
Še podražali so ga.. pa tok se je varno v teh cajtih vozit z busom 😇
ODGOVORI
1 1
Vera in Bog
20. 11. 2025 15.12
+2
Kje so tisti Mi socialisti? Da vidimo komu bi oni to zagotovili :)
ODGOVORI
2 0
Vera in Bog
20. 11. 2025 15.03
+3
Spelte se delat !
ODGOVORI
3 0
Drugorazredni Turk
20. 11. 2025 14.57
+4
A smo že v socializmu
ODGOVORI
4 0
JApajaDAja
20. 11. 2025 14.47
+2
brezplačno za vse, ne le za nekatere...naj se denar za "prevoz na delo" zaposlenih preusmeri na javni pp....
ODGOVORI
3 1
Darko32
20. 11. 2025 14.46
+4
Tukaj vidimo paroks, da a ni para. Klošarji se vozijo po avtobusih kolikor jim je volja. Za otroke, kateri se hočejo učiti in se trudijo z vsemi sredstvi , da ob skromnih dohodkih pa jim nabijamo cene vozorvnic. Kdor je to naredil a je potrebno nagnati iz službe. Glede brezplačinih vozovnic bi dal omejitve in te so: Na mesec pripada 4povratne vozovnice in med tednom max 2 vozovnice. Ostalo pa plačati. Delavci morajo plačati vozovnice in kot vidimo tudi študentje. Zato bi jaz dal prioriteto vsem, kateri seizobražujejo, da se jim pomaa tudi na ta način.
ODGOVORI
4 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363