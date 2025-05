V sosednji operacijski sobi reševali življenje, v tej izbrali napačno koleno

OGLAS

Poročali smo že, da so v Splošni bolnišnici Izola marca mladoletni bolnici operirali napačno koleno. V bolnišnici so takrat potrdili, da se je zgodila napaka, kar obžalujejo. Zaradi primera so uvedli interni strokovni nadzor.

Okno izolske bolnišnice (slika je simbolična) FOTO: Bobo icon-expand

Dodali so, da je šlo za "netipičen dogodek", ki mu je botrovala tudi nenadna sprememba kirurške ekipe. "Preverjamo vse možnosti, kako bi se takim dogodkom v prihodnje povsem izognili, to je, kako bi povsem izključili možnost njihovega nastanka v primerih, kadar v operativnem delu pride do nenadno spremenjenih okoliščin dela," so danes sporočili iz izolske bolnišnice.