"Na covidnem oddelku ležimo tudi mladi ljudje, v sosednjih sobah so bolniki, stari 35 in 40 let," pravi Tadeja Vaupotič, ki tudi sama čuti, da so pred slovenskimi bolnišnicami, kot so opozorili strokovni direktorji bolnišnic, verjetno najtežji dnevi v zgodovini. V bolnišnicah so samo v zadnjem dnevu sprejeli 49 novih bolnikov, na intenzivni oddelek pa devet več kot dan prej. Najmlajši bolnik, ki potrebuje intenzivno zdravljenje, je star 23 let, najmlajši na navadnem oddelku pa ni dopolnil niti enega leta.

"Zdaj pa gre zares, dobila sem kisik, teče mi antibiotična infuzija," se je Tadeja včeraj oglasila iz bolnišnice. Pravi, da zdaj vidi, koliko obrazov ima lahko covid. "Bolelo me je vse telo, hrbet, križ, taki pekoči krči so me trgali po sklepih, po mišicah, po kosteh, po rebrih," še opiše. Napad kašlja dobi večkrat, tudi ponoči, ko zaradi tega sploh ne more zaspati. "Saj mi dajo nekaj proti kašlju, ampak ti kar brbota, kar srbi te notri, tišči te in ne moreš, da ne bi kašljal," opisuje Tadeja.

Okužbo je potrdil šele PCR-test

Danes se počuti najbolje v zadnjih desetih dneh. Okužila se je v službi – v petek je bila še zdrava, v soboto pa je – slikovito opiše – z vsako celico telesa vedela, da je zbolela, čeprav je bila na vseh hitrih testih negativna. Okužbo je potrdil šele PCR-test. "Je bilo pa iz dneva v dan slabše. Kuhala me je vročina od 38,5 do 39 stopinj, nenehno," in kljub vsem mogočim analgetikom ni popustila niti za pet minut.

Cepila se ni, ker so ji to iz osebnih razlogov odsvetovali. "Odločitev je bila zelo težka, kaj narediti v tem primeru. Na koncu dneva se mora vsak odločiti zase in s temi posledicami tudi živeti." Hvaležna je, da se lahko zdravi v bolnišnici, kjer je v dobrih rokah. "Tudi sestre so rekle, da ni bilo tako mlade populacije na rdečem oddelku v nobenem valu do zdaj," razloži Tadeja.