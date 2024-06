V Šoštanju slovesnost ob 80. obletnici strmoglavljenja zavezniških letal

Slovesnost je Občina Šoštanj priredila v sodelovanju s Šaleškim aeroklubom in Muzejem Velenje. Še pred njenim začetkom so obrambni minister Marjan Šarec ter predstavnici veleposlaništev Združenega kraljestva in Severne Irske ter ZDA k spomeniku v Šoštanju položili venec.

Šarec je na slovesnosti spomnil na pomen skupnega zavezniškega boja proti fašizmu in nacizmu, pri čemer se v spominih na dogodke iz druge svetovne vojne po njegovih besedah vedno vračamo k bistvu. "To so neizmerna ljubezen do domovine, neizmeren pogum in celo žrtvovanje lastnega življenja, kajti pogum ni odsotnost strahu, pogum je premagati strah in se podati na negotovo pot, kjer ni zagotovljene možnosti, da boš zmagal," so Šarčeve besede povzeli na obrambnem ministrstvu.