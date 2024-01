V Sparu ni dovolj kartica zvestobe, treba je imeti kupone

S temi spremembami so po njihovih navedbah dostop do popustov omogočili ali olajšali uporabnikom posebne mobilne aplikacije, za preostale kupce pa so pot do popustov otežili.

V trgovinah Spar od novega leta za pridobitev popusta ni dovolj kartica zvestobe, temveč morajo imeti kupci naloženo aplikacijo s kuponi ali pa iz letaka izrezane kupone. Spremembe pri koriščenju popustov so pred časom na novo uvedli tudi v Lidlu, so spomnili v Srebrni niti.

"V Srebrni niti protestiramo proti uvedbi novih aplikacij, saj ocenjujemo, da gre za evidentno diskriminacijo vseh, ki si aplikacije iz različnih razlogov ne morejo privoščiti, je naložiti ali uporabljati," so zapisali v javnem pismu. Po oceni združenja gre pri tem za starizem oz. šikaniranje, povezano s starostjo.

Kot izpostavljajo, si veliko starejših ne more privoščiti pametnih telefonov. Starejši, ki po statističnih podatkih sodijo med ene najbolj ranljivih družbenih skupin, so s tem tudi materialno oškodovani, saj do določenih popustov ne morejo. Nezanemarljivo število starejših ima obenem težave z nalaganjem in uporabo aplikacij, prav tako pa vsi nimajo internetne povezave in elektronskega naslova, ki sta potrebna za uporabo aplikacije.

V združenju Srebrna nit zato predlagajo, da se poleg mobilne aplikacije za vse kupce ohranijo enake možnosti dostopanja do popustov kot doslej. "Naj poudarimo, da v Srebrni niti nismo nasprotniki novosti in sodobnih pristopov, da pa zagovarjamo – v luči enakovredne obravnave in spoštovanja vseh ljudi – obe možnosti, digitalni in analogni dostop do popustov," so poudarili.