V Sparu poiščite nove izdelke, ki so jih ustvarili Michelinovi kuharji

Chef Uroš Štefelin je pri razvoju izdelkov stavil na svoje gorenjske korenine. Tako je pripravil tri različice odličnih SPAR PREMIUM skutnih štrukljev: navdušili vas bodo lešnikovi štruklji s suhimi hruškami; poskusite lahko štruklje s pehtranom in suhimi hruškami; štrukljev s suhimi slivami pa bodo veseli ljubitelji klasike. Vas zanima, kako jih z lahkoto pripravite?

Michelinovi chefi Uroš Štefelin, Gregor Vračko in Uroš Fakuč so od pomladi intenzivno sodelovali s Sparovim razvojnim oddelkom in številnimi slovenskimi dobavitelji. Rezultat je šestnajst ekskluzivnih izdelkov SPAR PREMIUM , ki jih lahko vključite v svoje kuharske podvige. Vas zanima, kaj vas čaka na Sparovih policah?

Hladne rezine štrukljev postavite v ponev z maslom in jih na srednje močnem ognju segrevajte ter »popekajte«, da postanejo hrustljave na obeh straneh. Štruklje nato preložite na krožnik, v ponev dodajte žlico medu in nekaj kapljic limoninega soka ter nastalo omako pokapljajte po štrukljih. Tako boste pripravili preprost, a izjemno okusen obrok. Za še več izdelkov chefa Uroša Štefelina kliknite tukaj .

Gregor Vračko je svojo kulinarično pot začel v vaški gostilni staršev, nato pa je kuharsko pot nadaljeval v svetovno znanih restavracijah v Evropi in Združenih državah Amerike. Zagotovo vas bodo navdušili njegovi SPAR PREMIUM namazi: ustvaril je kremast namaz iz laškega fižola, edinstvenega okusa pa je tudi namaz iz aromatične bučne prge. Če pa imate raje paštete, poskusite namaz iz krškopoljca. Namaze lahko mažete na kruh in krekerje ali jih pomakate z grisini. Z vsemi omenjenimi namazi pa lahko tudi polnite; recimo polovičke trdo kuhanih jajc. Vas zanima še več o izdelkih, ki jih je ustvaril chef Gregor Vračko? Več informacij najdete tukaj .

Bližnje očarajte z izdelki chefa Uroša Fakuča

Kreativnih jedi chefa Uroša Fakuča po novem ne bomo okušali le v restavraciji Dam v Kronberku pri Novi Gorici. Chef, ki je odraščal blizu italijanske meje, se je odločil, da pripravi jed, ki je posebej značilna za omenjene sosede. Samo za SPAR je namreč pripravil dve različici SPAR PREMIUM raviolov iz pirinega testa – s staranim sirom Tolmincem in tartufi. Ravioli so odlična samostojna jed, saj dodate le izbrano omako, prav tako pa jih lahko uživate tudi od piščancu ali koščku dobre govedine. Chef je pripravil tudi SPAR PREMIUM koruzne njoke s praženim maslom in žajbljem, še več njegovih izdelkov pa najdete tukaj.

Predstavili smo vam nove izdelke, ki so jih ustvarili Michelinovi kuharji, vi pa lahko te praznike poskusite nekaj novega in s pomočjo izdelkov ustvarite pravo gurmansko doživetje. Nekaj usmeritev in receptov za pripravo vrhunskih jedi najdete tukaj.





Naročnik oglasa je Spar Slovenija.