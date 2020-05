V splošnem dogovoru dodatnih 50 timov na primarni ravni, več ortopedskih operacij 

Vlada je v splošnem dogovoru, sprejetem v ponedeljek, opredelila skoraj 50 dodanih timov družinske in otroške oz. šolske medicine. V letošnjem letu bo plačanih več ortopedskih operacij, vzpostavljajo tudi financiranje triaže za satelitske urgentne centre. Že kmalu sledijo pogajanja za aneks k splošnemu dogovoru.

Na ministrstvu za zdravje so pojasnili, da so v okviru splošnega dogovora razširili program zdravstvenih storitev v višini 11,3 milijona evrov (oz. 9,6 milijona evrov v breme ZZZS). Gre za več plačanih ortopedskih operacij (endoproteza gležnja, operacije hrbtenice in rame), cepljenje odraslih proti gripi. Poleg tega bodo plačali 16,93 dodatnega tima otroškega in šolskega dispanzerja, 32,42 tima družinske medicine, sedem dodatnih timov fizioterapije, dva dodatna tima parodontologije, mobilni paliativni tim v okviru Splošne bolnišnice Jesenice, računalniško podprto vadbeno hojo za Univerzitetni rehabilitacijski inštitut (URI) Soča ter plačilo po realizaciji za scintiografijo dopaminskega prenašalca in biopsijo horionskih resic. "Navedene širitve programov se nanašajo na zagotavljanje boljše dostopnosti prebivalcev do zdravstvenih storitev," so pojasnili.

Splošni dogovor predvideva širitve obsega naslednjih programov: - splošne ambulante oz. družinska medicine v obsegu 32,42 ambulante, - otroško-šolski dispanzer v obsegu 16,93 ambulante, - fizioterapija v obsegu 7 timov, - paradontologija v obsegu 2 timov, - triažni satelitski centri v 9 zdravstvenih domovih, - neakutna bolnišnična obravnava v SB Novo mesto, SB Brežice in SB Celje.

Poleg tega je vlada sprejela še določbo, da Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) v časih pandemij, epidemij, naravnih ali drugih nesreč, ki vplivajo na obseg izvedenih zdravstvenih storitev, vseeno opravi mesečna plačila izvajalcem ne glede na obseg realiziranega programa. "S tem smo poskrbeli za likvidnost izvajalcev, ki bi bila zaradi navedenih razlogov lahko ogrožena," so dodali. Poleg tega s splošnim dogovorom minimalno širijo zdravstvene programe, ki jih bodo izvajalci kljub ukrepom zaradi epidemije lahko izvajali. Gre za širitev neakutne obravnave v splošnih bolnišnicah Celje, Novo mesto in Brežice, dodatni 0,1 tima zobozdravstva za odrasle v Zdravstvenem domu Maribor, en tim hematologije za jeseniško bolnišnico ter program zdravstvene in psihosocialne rehabilitacije s komorbidnostjo v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana, so dodali na ministrstvu. Sicer pa na ministrstvu za zdravje že napovedujejo aneks ena k splošnem dogovoru. Postopek za sprejetje aneksa se bo začel predvidoma v prvi polovici junija, so dodali.

icon-expand Za cepljenje odraslih proti gripi bodo vzpostavili dodatne lokacije na regijskih enotah NIJZ. FOTO: Dreamstime