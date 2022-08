Pod lupo inšpektorjev avtopralnica, v kateri so tudi sami osem let prali avtomobile

Minister za delo Luka Mesec je v oddaji 24UR ZVEČER pojasnil, da so indijski delavci v torek za RTV SLO povedali, da jim je delodajalec naročil, naj tisti dan ostanejo doma, torej obstaja sum na to, da je bil opozorjen. Jadranko Grlić je Mescu tudi potrdil, da gre za avtopralnico, kjer inšpektorat za delo pere svoje avtomobile vse od leta 2014 naprej. "Tako da neke povezave so tukaj očitno bile."

Kot je še dejal, je odstopno izjavo Grlića sprejel, zdaj pa bodo v najkrajšem možnem času poiskali v. d.-ja in dali razpis za novega glavnega inšpektorja. "Jaz ob takem razpletu dogodkov ne bi opletal z indici, pač pa napovedujem, da bomo na ministrstvu sprožili vse postopke, da to zajčjo luknjo raziščemo, kako globoka je in kam vse sega."

Na vprašanje, ali meni, da se je vse skupaj dogajalo tudi zato, ker je oče direktorja avtopralnice znani gostinec Hajdarpašić, ki je glede na objavljene fotografije v dobrih odnosih z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem, je Mesec dejal, da tega ne ve. "Ministrstvo so v preteklih letih vodile različne stranke – SD, LMŠ, NSi, tako da ne vem, kje se tukaj Zoran Janković lahko pojavi v tej zgodbi. Je pa dejstvo, da povezave med tem podjetjem in inšpektoratom obstajajo, in mi bomo preverili, ali so zato imeli drugačno obravnavo, kot bi jo morali imeti."