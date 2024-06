V centru Ljubljane nacistični pozdravi, bakle in zamaskirani moški

"Remigracija in anti-migranti!" Tako je nekaj deset mladeničev vzklikalo po Ljubljani - vse pa se je dogajalo pod budnim očesom policistov, ki so se dobro pripravili na morebitne težave, ki bi jih povzročil neprijavljen shod, za katerim naj bi stala samooklicana Slovenska obrambna straža.

Skupina, šlo je za okoli 50 večinoma mladih, je skandirala protimigrantske parole, zagorele so celo bakle. Med drugim so se sprehodili čez Prešernov trg, celo čez Odprto kuho, pri tem pa naleteli na večinoma začudene poglede mimoidočih.

So pa ob aktivistih tisti, ki so se zadrževali v središču prestolnice, opazili tudi povečano prisotnost policistov. V zraku je bil helikopter, prišli so tudi konji. Na PU Ljubljana so za 24ur.com pojasnili, da je bila pristotnost policistov povečana zaradi izvajanja nalog zagotavljanja javnega reda in miru, zagotavljanja varnosti prometa ter preprečevanja kaznivih dejanj. "Zaznane so bile tudi javno objavljene informacije o možnosti shoda na območju mesta, ki pa ni prijavljen v skladu z Zakonom o javnih zbiranjih. To pomeni, da tudi ni organizatorja, ki bi z rediteljsko službo poskrbel za varno odvijanje shoda. V skladu z zakonom v takšnih primerih za red na shodu skrbijo policisti."

Samooklicana Slovenska obrambna straža je prah dvignila z objavo posnetka, na katerem zamaskirani neznanci z neonacističnimi simboli "migranta", privežejo na drog in mu okoli vratu zavežejo vozel. Stekla je preiskava zaradi elementov kaznivega dejanja in spodbujanja sovraštva. Policija je takrat sporočila, da ko gre za pripadnike skupine, med njimi najdemo mlade v zgodnjih 20. letih - ki so bili v preteklosti že obravnavani v policijskih postopkih. Med drugim naj bi šlo za nasilništvo. SOS so opisali kot skupino, ki želi s svojim videzom vzbujati nelagodje in strah - nikakor pa ne more zagotavljati občutka varnosti. Policija je sicer v tem času že večkrat odgovorila tudi na očitke, da se kriminaliteta v prestolnici povečuje, poudarili so, da je situacija po nadzorom, pa tudi, da je zbiranje, organiziranje, izražanje nestrpnosti ali sovraštva na način, kot je to mogoče videti v vsebinah skupine, nesprejemljivo in vsebuje elemente kaznivih dejanj. Ko gre za ustanavljanja "vaških straž" pa na Policiji pravijo, da izrecno nasprotujejo njihovemu ustanavljanju, njihovo delovanje pa skrbno spremljajo. Skupina je v spornem posnetku sicer trdila, da želijo poskrbeti za varnost Slovenk in Slovencev. Slišati je računalniško spremenjen glas enega od zamaskirancev, ki pove, da je akcija, ki jo izvajajo, posvečena 27-letnici, ki so jo po njihovih trditvah v Tivoliju posilili trije migranti. "In se nihče od odgovornih ni oglasil. Da bo vedela, da nam ni vseeno." "Vlada je spustila v državo horde migrantov, ki delajo tukaj, kar hočejo, in zdaj je čas, da jih sami ustavimo, ker očitno jih pristojni ne bodo," je še povedal. A policija je bila jasna - povedali so, da niso obravnavali nobenega kaznivega dejanja posilstva v Tivoliju, kot je navedeno v videoposnetku:"Poudarjamo kot že večkrat doslej, da je Ljubljana varno mesto. Policisti uspešno in učinkovito izvajajo naloge v mestu, tako da se zagotavlja varnost na najvišjem nivoju."