Slovenija

V Srbiji SMS sporočila zaradi ledenega dežja, v BiH prometni kolaps

Beograd/Banjaluka/Zagreb, 04. 01. 2026 16.26

Avtor:
N.L. STA
Sneg v Srbiji in težave v prometu

Zaradi sneženja se v državah na Balkanu soočajo s težavami v prometu. Na beograjskem letališču so odpovedali več letov, srbsko notranje ministrstvo pa opozarja, da je gibanje oteženo, in ljudem svetuje, naj ostanejo doma. K previdnosti voznike spodbujajo tudi v BiH in na Hrvaškem.

Srbsko ministrstvo za notranje zadeve je danes sporočilo, da zaradi ledenega dežja pričakujejo neugodne razmere za gibanje in promet. Možne so tudi prekinitve v oskrbi z električno energijo, je dodalo. Pred nevarnostjo ledenega dežja, ki je napovedan za ponedeljek, torek in sredo so poslali tudi SMS-sporočila, poročajo srbski mediji. "Bodite previdni in upoštevajte navodila pristojnih organov," so zapisali v sporočilu. 

Sneg v Srbiji in težave v prometu
Sneg v Srbiji in težave v prometu
FOTO: MUP Srbije

Z beograjskega letališča Nikole Tesle so sporočili, da lahko zaradi vremenskih razmer pride do sprememb v voznem redu letal. Odpovedali so že lete v Avstrijo, na Nizozemsko in en let v Turčijo, več letov so tudi prestavili, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Državljanom priporočajo, naj ne hodijo ven, razen če je to nujno potrebno. Vozišča po Srbiji so mokra, na njih je do pet centimetrov snega. Vidljivost ogroža megla, v določenih predelih so pogosti tudi plazovi, obstaja možnost poledice.

Na Hrvaškem sneži v Liki, Gorskem Kotarju, osrednji Hrvaški in Slavoniji, je sporočil hrvaški avtomobilski klub, ki voznike opozarja tudi na nevarnost poledice. Zaradi zimskih razmer je na nekaterih cestah v Liki prepovedan promet za tovorna vozila in vozila brez zimske opreme, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Sneg povzroča težave tudi v Bosni in Hercegovini, kjer je na več predelih promet blokiran ali upočasnjen zaradi stoječih vozil in neočiščenih cestišč, poroča Hina.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na prelazih nastajajo snežni nanosi, promet je prepovedan za tovorna vozila. Zastoji nastajajo na magistralnih cestah med večjimi mesti, med drugim med Mostarjem in Sarajevom na prelazu Bradina.

Po nekaterih napovedih bi lahko na Balkanu v prihodnjih dneh zapadlo tudi več kot pol metra snega.

sneg balkan zima promet

Kako ekonomska neenakost vpliva na zadovoljstvo z življenjem?

