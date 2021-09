Vremenoslovci med nevihto v Pomurju zabeležili rekorden naliv

V regijskem centru za obveščanje v Murski Soboti so v sredo med 18. in 22. uro zabeležili 110 klicev in uradno 43 intervencij.

Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je več gasilskih društev posredovalo v občini Puconci, kje je meteorna voda zalila tudi kletne prostore osnovne šole Puconci in dve stanovanjski hiši.

Lendavski gasilci so prečrpavali vodo, med drugim iz kletnih prostorov dvojezične osnovne šole 1, v Odrancih je bilo v neurju močno poškodovano ostrešje stanovanjske hiše, na območju Beltincev je voda zalila štiri stanovanjske objekte.

Gasilci iz Murske Sobote in Pušče so prečrpali vodo iz več stanovanjskih objektov, na Pušči so popravljali tudi streho stanovanjske hiše. Na ljutomerskem območju pa je več gasilskih društev črpalo meteorno vodo iz 15 kletnih prostorov in štirih garaž.

Gasilci so svoje delo ponoči opravili, tako da intervencij ni več. Drugače pa je v Ljubljani, kjer delo gasilcev še ni končano: