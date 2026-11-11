V središče Ljubljane že pripeljali praznično smreko

Na Prešernov trg so danes, dobra dva tedna pred prižigom lučk, pripeljali 25-metrsko smreko. Ta je rasla ob hiši v ljubljanski Šiški, lastnik pa se je odločil, da jo bo podaril mestu.

"Glede na to, da je prerasla ta prostor, se mi zdi, da bo dobila en lep zaključek in bo krasila Ljubljano in osrečevala meščane in obiskovalce," je Robert Hlep povedal za oddajo 24UR.

Smreko bodo že prihodnji teden začeli krasiti, saj bo osrednji praznični okras Ljubljane. Naslov letošnje praznične okrasitve je "Kaos. V redu.", koncept pa izhaja iz ideje, da se tudi v navideznem kaosu skrivajo red, vzorci in zakonitosti, so pojasnili v Turizmu Ljubljana.

Kot pojasnjuje njen avtor Urban Modic, je mogoče vzorce prepoznati v vesolju, naravi, umetnosti, arhitekturi in družbi. Okrasitev bo skozi različne svetlobne kompozicije prikazovala prehajanje med redom in kaosom. Motivi bodo segali od vesolja, molekul in kristalnih oblik do rastlin in različnih oblik življenja, povezovali pa se bodo tudi z mestnim prostorom in arhitekturo, so zapisali.