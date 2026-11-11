V središče Ljubljane že pripeljali praznično smreko

Na Prešernov trg so danes, dobra dva tedna pred prižigom lučk, pripeljali 25-metrsko smreko. Ta je rasla ob hiši v ljubljanski Šiški, lastnik pa se je odločil, da jo bo podaril mestu.
"Glede na to, da je prerasla ta prostor, se mi zdi, da bo dobila en lep zaključek in bo krasila Ljubljano in osrečevala meščane in obiskovalce," je Robert Hlep povedal za oddajo 24UR.
Smreko bodo že prihodnji teden začeli krasiti, saj bo osrednji praznični okras Ljubljane. Naslov letošnje praznične okrasitve je "Kaos. V redu.", koncept pa izhaja iz ideje, da se tudi v navideznem kaosu skrivajo red, vzorci in zakonitosti, so pojasnili v Turizmu Ljubljana.
Kot pojasnjuje njen avtor Urban Modic, je mogoče vzorce prepoznati v vesolju, naravi, umetnosti, arhitekturi in družbi. Okrasitev bo skozi različne svetlobne kompozicije prikazovala prehajanje med redom in kaosom. Motivi bodo segali od vesolja, molekul in kristalnih oblik do rastlin in različnih oblik življenja, povezovali pa se bodo tudi z mestnim prostorom in arhitekturo, so zapisali.
Pojasnili so, da so številne skulpture izdelane iz recikliranih elementov preteklih postavitev in delov odsluženih javnih svetilk in druge tehnike. Obstoječe svetlobne skulpture bodo ponekod vključene v nove zgodbe in postavitve, nekatere najbolj prepoznavne skulpture Zmaga Modica pa bodo obnovili in ohranili v njihovi izvirni podobi.
Pojasnili so, da bo mestno jedro letos krasilo več kot 50 kilometrov prazničnih luči in več kot 800 svetlobnih elementov.
Praznično dogajanje v sklopu decembra v Ljubljani se bo začelo s prižigom luči v petek, 27. novembra, ob 17. uri, že v dopoldanskem času se bodo odprle hišice z gostinsko in darilno ponudbo na prazničnem sejmu na ulicah in trgih Ljubljane.
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