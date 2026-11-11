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Slovenija

V središče Ljubljane že pripeljali praznično smreko

Ljubljana, 11. 11. 2026 17.38 pred 25 minutami 2 min branja 7

Avtor:
M.S. STA
Božična smreka

Prešernov trg v Ljubljani bo v prazničnem decembru krasila 25 metrov visoka in šest ton težka 55-letna smreka, ki jo je podaril meščan. Kakšno ime ji bodo nadeli, za zdaj ostaja skrivnost, na Javni razsvetljavi pa obljubljajo prav posebno osvetlitev.

Na Prešernov trg so danes, dobra dva tedna pred prižigom lučk, pripeljali 25-metrsko smreko. Ta je rasla ob hiši v ljubljanski Šiški, lastnik pa se je odločil, da jo bo podaril mestu.

"Glede na to, da je prerasla ta prostor, se mi zdi, da bo dobila en lep zaključek in bo krasila Ljubljano in osrečevala meščane in obiskovalce," je Robert Hlep povedal za oddajo 24UR.

Smreko bodo že prihodnji teden začeli krasiti, saj bo osrednji praznični okras Ljubljane. Naslov letošnje praznične okrasitve je "Kaos. V redu.", koncept pa izhaja iz ideje, da se tudi v navideznem kaosu skrivajo red, vzorci in zakonitosti, so pojasnili v Turizmu Ljubljana.

Kot pojasnjuje njen avtor Urban Modic, je mogoče vzorce prepoznati v vesolju, naravi, umetnosti, arhitekturi in družbi. Okrasitev bo skozi različne svetlobne kompozicije prikazovala prehajanje med redom in kaosom. Motivi bodo segali od vesolja, molekul in kristalnih oblik do rastlin in različnih oblik življenja, povezovali pa se bodo tudi z mestnim prostorom in arhitekturo, so zapisali.

Delavci so danes smreko pripeljali na Prešernov trg.
Delavci so danes smreko pripeljali na Prešernov trg.
FOTO: POP TV

Pojasnili so, da so številne skulpture izdelane iz recikliranih elementov preteklih postavitev in delov odsluženih javnih svetilk in druge tehnike. Obstoječe svetlobne skulpture bodo ponekod vključene v nove zgodbe in postavitve, nekatere najbolj prepoznavne skulpture Zmaga Modica pa bodo obnovili in ohranili v njihovi izvirni podobi.

Pojasnili so, da bo mestno jedro letos krasilo več kot 50 kilometrov prazničnih luči in več kot 800 svetlobnih elementov.

Praznično dogajanje v sklopu decembra v Ljubljani se bo začelo s prižigom luči v petek, 27. novembra, ob 17. uri, že v dopoldanskem času se bodo odprle hišice z gostinsko in darilno ponudbo na prazničnem sejmu na ulicah in trgih Ljubljane.

Več o praznični smreki pa nocoj v oddaji 24UR ob 19. uri!

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KOMENTARJI7

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Roadkill
11. 11. 2026 18.04
Lani so smreko pripeljali 17. novembra letos pa teden dni prej zaradi volitev..Pa asfalta tud na tone in tone to jesen Lublančani de mal vas podcenjujem de gre za nespoštovanje de
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0 0
ijsales
11. 11. 2026 18.03
zoki zrihtu smerekco pa še lučke bodo...več mi ne rabimo zoki je car
Odgovori
0 0
Slovener
11. 11. 2026 18.01
A si predstavljate Mesca, kako prižiga lučke ?
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+1
1 0
Kaliopa
11. 11. 2026 17.57
Ah, ko se že izbira ime za tole iz gozda izgnano smreko - jaz predlagam: Palestinka.
Odgovori
0 0
Artechh
11. 11. 2026 17.56
Ljubljana je rata kr neki, kup toristov … mesto brez duse
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+2
2 0
krjola
11. 11. 2026 17.52
spet ta ogabna Modicova okrasitev...tip nima ne talenta, ne smisla za estetiko...te njegove grde lučke nimajo nobene veze z adventom...grdo in neokusno...
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+3
3 0
JApajaDAja
11. 11. 2026 17.47
to prehitevanje uniči ves čar in vzdušje božiča in novega leta....stojnice pa kasirajo, ja in to je namen...
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+2
2 0
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