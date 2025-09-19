V središču Kopra odstranili dve gnezdi orientalskega sršena

Ministrstvo za kmetijstvo je v sredo organiziralo sestanek, na katerem so razpravljali o problematiki orientalskega sršena na Primorskem. Dogovorili so se, da bo odstranjevanje doslej najdenih gnezd na območju Kopra izvedla občina v sodelovanju z Gasilsko brigado Koper in ob strokovni pomoči Čebelarske zveze Slovenije.

Včeraj so tako v starem mestnem jedru Kopra že odstranili prvi dve gnezdi, poroča Radio Koper, ki je objavil tudi posnetek akcije.