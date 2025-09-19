Svetli način
Slovenija

V središču Kopra odstranili dve gnezdi orientalskega sršena

Koper, 19. 09. 2025 09.01 | Posodobljeno pred 1 uro

M.S.
V Kopru so v starem mestnem jedru uspešno odstranili dve potrjeni gnezdi orientalskega sršena. Ministrstvo za kmetijstvo sicer prebivalce opozarja, naj gnezd ne odstranjujejo sami in počakajo na strokovno pomoč, saj lahko piki povzročijo hude zdravstvene težave.

Ministrstvo za kmetijstvo je v sredo organiziralo sestanek, na katerem so razpravljali o problematiki orientalskega sršena na Primorskem. Dogovorili so se, da bo odstranjevanje doslej najdenih gnezd na območju Kopra izvedla občina v sodelovanju z Gasilsko brigado Koper in ob strokovni pomoči Čebelarske zveze Slovenije. 

Včeraj so tako v starem mestnem jedru Kopra že odstranili prvi dve gnezdi, poroča Radio Koper, ki je objavil tudi posnetek akcije. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Stroka opozarja, da je treba vsa gnezda orientalskega sršena odstraniti najpozneje do konca septembra, preden matice poiščejo nova mesta za prezimovanje. Piki sršena so sicer lahko nevarni za zdravje, zato ministrstvo najditelje gnezd poziva, naj jih ne odstranjujejo na lastno pest. 

Če sršena ali gnezda opazijo, naj sporočijo na telefonsko številko 112 ali na elektronski naslov invazivke@zrsvn.si. Kmetovalce pa pozivajo, naj se obrnejo na kmetijskega svetovalca najbližjega zavoda Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

orientalski sršen koper
KOMENTARJI (0)

hjaman
19. 09. 2025 10.20
matr posnetek da je kej😂😂
ODGOVORI
0 0
Slash
19. 09. 2025 10.11
+1
Pustite jih živeti ! Saj so samo živali. Kot nutrije ali medvedi.
ODGOVORI
2 1
JAZsemTI
19. 09. 2025 10.17
En sršen lahko pobije ves panj čebel. Radiraj!!!
ODGOVORI
0 0
Artechh
19. 09. 2025 10.07
+1
A misica kej protestira a to pa niso živali? Aja niso luštne
ODGOVORI
2 1
2mt8
19. 09. 2025 09.58
-2
In? Jih bodo naredili drugje.
ODGOVORI
1 3
