V središču Kopra odstranili dve gnezdi orientalskega sršena

Ministrstvo za kmetijstvo je v sredo organiziralo sestanek, na katerem so razpravljali o problematiki orientalskega sršena na Primorskem. Dogovorili so se, da bo odstranjevanje doslej najdenih gnezd na območju Kopra izvedla občina v sodelovanju z Gasilsko brigado Koper in ob strokovni pomoči Čebelarske zveze Slovenije.
Včeraj so tako v starem mestnem jedru Kopra že odstranili prvi dve gnezdi, poroča Radio Koper, ki je objavil tudi posnetek akcije.
Stroka opozarja, da je treba vsa gnezda orientalskega sršena odstraniti najpozneje do konca septembra, preden matice poiščejo nova mesta za prezimovanje. Piki sršena so sicer lahko nevarni za zdravje, zato ministrstvo najditelje gnezd poziva, naj jih ne odstranjujejo na lastno pest.
Če sršena ali gnezda opazijo, naj sporočijo na telefonsko številko 112 ali na elektronski naslov invazivke@zrsvn.si. Kmetovalce pa pozivajo, naj se obrnejo na kmetijskega svetovalca najbližjega zavoda Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.
