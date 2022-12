V središču Ljubljane protest v podporo Kurdom: Recimo ne turškim vpadom

Turške oblasti so Kurdsko delavsko stranko (PKK) in kurdske sile v Siriji YPG obtožile nedavnega terorističnega napada v središču Istanbula, v katerem je bilo ubitih šest ljudi, 81 pa je bilo ranjenih. Stranka in sirska kurdska oborožena skupina YPG, ki jo ima Ankara za podaljšek PKK, sta vpletenost v napad medtem zanikali. Le nekaj dni kasneje pa je Turčija izvedla zračne napade na oporišča kurdskih upornikov na severu Sirije in Iraka, od koder naj bi po navedbah Ankare izvajali teroristične napade na Turčijo. Zagrozila pa je tudi, da bo sprožila kopensko ofenzivo v Siriji.

Ura je obila tri, ko so se na Kongresnem trgu v središču slovenske prestolnice zbrali ljudje, ki so se sprehodili na Trg republike. Udeleženci so na tokratnem protestnem shodu opozorili na zaostrovanja razmer na severu Sirije in obsodili nedavne napade na kurdsko skupnost.

Na shodu so zato poudarili, da se je treba "turškemu militarizmu in neo-osamizmu" upreti. Od Slovenije in Evropske unije pa so zahtevali, da obsodita turške napade v Siriji in Iraku. "Slovenija naj pred Organizacijo za prepoved kemičnega orožja sproži preiskavo turške uporabe prepovedanega kemičnega orožja," so dejali že pred shodom. Prav tako so zahtevali, da se Kurdsko delavsko stranko neha preganjati kot prepovedano organizacijo ter izpustitev aktivista Abdullaha Öcalana iz več kot 20-letne osamitve v turškem zaporu.

S transparenti v središču Ljubljane so medtem sporočali "Solidarno z revolucijo v Rožavi" ter "Solidarnost s Kurdi". "Revolucija v Rožavi, ki se je v zadnjih letih razširila krepko preko njenih meja, nam kaže pot svobode. Pot demokracije, ženske revolucije in ekologije ter soobstoja etničnih in verskih skupin. Pot prenehanja izkoriščanja človeka po človeku," so zapisali pred protestom.