V Središču ob Dravi letos ponovno najatraktivnejša dirka klasičnih dirkalnih motociklov

Avto moto klub Classic TT Središče ob Dravi v sodelovanju z Avto moto zvezo Slovenije (AMZS), bo v dneh 14. in 15. 5. 2022, organiziral že 5. mednarodno dirko starodobnih dirkalnih motociklov Slovenija Classic TT Središče ob Dravi, ki bo štela za Veliko nagrado Središča ob Dravi, Državno prvenstvo Hrvaške. To je edina tovrstna licencirana ulična moto dirka v Sloveniji. Športna zgodba dirke Slovenija Classic TT traja od leta 2013, ko je bil s paradno dirko izpeljan prvi poskus oživitve tradicije motociklističnega dirkanja v Središču ob Dravi od 60-ih let prejšnjega stoletja. Zahtevna proga čez naselje Središče ob Dravi, ki meri 1265 metrov, nudi veliko atraktivnega doživetja za gledalce ter dirkače. Dirka Slovenija Classic TT je mednarodnega značaja, tekmovalci, ki prihajajo iz različnih evropskih držav, pa so licencirani dirkači motociklističnih prvenstev. Po petih letih svojega obstoja je dirka Slovenija Classic TT dandanes znana na državni ravni in tudi izven meja, ter velja za eno najatraktivnejših dirk klasičnih dirkalnih motociklov. Za organizacijo dirke starodobnih motociklov v letu 2019 je sekcija Avto moto šport Središče ob Dravi, ki je takrat delovala še v Društvu starih vozil Središče ob Dravi, iz strani AMZS tudi prejela nagrado za najboljšega organizatorja dirke.

Dirka je zahvaljujoč trudu vseh sodelujočih, organizatorjev, volonterjev, članov večine občinskih društev, sponzorjev in nenazadnje obiskovalcev, vsako leto bolj obiskana ter uveljavljena v športnem, kot tudi v turističnem merilu.

Vsako leto je prireditev organizirana v širši dimenziji. Dirka Slovenija Classic TT bo potekala dva dni in sicer se bo za javnost začela s prostimi treningi v soboto ter nadaljevala s kvalifikacijami in dirkami v nedeljo. Letos bo tekmovalni del postregel s tekmovalnimi razredi v razponu od 50 do 1200 ccm ter prikoličarji do 1000 ccm. Organizator pričakuje še večje število udeležencev in razburljive dirke, zato vas že zdaj vljudno vabi na ogled prireditve, na kateri boste lahko uživali v pogledu in zvokih motociklov. Vse o dirki lahko najdete na spletni strani: http://slo-classic.si/

Razpored za oba dneva:

Sobota, 14. 5. 2022

14.00 - 14.30 -PROSTI TRENING

15.00 - 15:30 -PROSTI TRENING

16:45 - 17.15 -PROSTI TRENING

17:45 - 18:15 -PROSTI TRENING

Nedelja, 15. 5. 2022

9.30 - 10.00 - PROSTI TRENING

10.30 - 11.00 - PROSTI TRENING

11:30 - 12.00 - KVALIFIKACIJE

12.30 - 13.00 –KVALIFIKACIJE

14:00 URADNA OTVORITEV DIRK

14:30 - 15.00 -DIRKE

16:00 - 16:30 -DIRKE

17:00 – PODELITEV POKALOV

V okviru Velike nagrade Središča ob Dravi (mednarodna pozivna dirka Slovenija Classic TT) tekmujejo naslednji razredi glede na kubično prostornino motorja motociklov:

KATEGORIJA »SPORT« - 60ccm do leta 1986

KATEGORIJA »OLDTIMER« - do leta 1972 (175, 250, 500, 750 ccm)

KATEGORIJA »CLASSIC« do leta 1980 (500, 1000 ccm)

KATEGORIJA »SIDECAR" - do leta 1978 (1000 ccm)

Za DP Hrvaške so naslednji tekmovalni razredi:

KLASA 1 »SPORT« - 60ccm do leta 1986

KLASA 2 »OLDTIMER« 175 ccm - do leta 1969

KLASA 3 »OLDTIMER« 250 ccm - do leta 1969

KLASA 4 »OLDTIMER« 500 ccm - do leta 1969

KLASA 5 »OLDTIMER« 750 - do leta 1974

KLASA 6 »CLASSIC« 250 ccm- do leta 1980

KLASA 7 »CLASSIC« 500 ccm - do leta 1980

KLASA 8 »CLASSIC« 1000 ccm - do leta 1980

KLASA 9 »SPORT PRODUCTION« 750 ccm - do leta 1987

KLASA 10 »SPECIAL« 1200 ccm - do leta 1987

KLASA 11, 12 - prikoličarji 1000 ccm, do leta 1985

British CUP - Motocikli izdelani v Veliki Britaniji do 750 ccm