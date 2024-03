V Središču ob Dravi shod proti azilnemu domu, občina bo sprožila upravni spor

Prebivalci občine Središče ob Dravi so dvakrat za eno uro zaprli cesto v središču občine tako, da so neprenehoma hodili preko prehodov za pešce. To so naredili, ker se ne strinjajo s sklepom in odločitvijo vlade, da v občini organizira izpostavo azilnega doma. Župan Toni Jelovica je dejal, da je zaprtje ceste posledica tega, da vlada ne reagira na njihova nasprotovanja.

Po njegovih besedah tudi niso dobili nobenih odgovorov na sklepe treh občinskih svetov, Središča ob Dravi, Svetega Tomaža in Ormoža, s katerimi so soglasno nasprotovali vzpostavitvi azilnega doma v Središču ob Dravi.