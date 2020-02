V sredo buren prehod hladne fronte, ponekod bo tudi snežilo

Po več kot dveh mesecih neobičajno toplega in suhega vremena vstopamo v daljše obdobje spremenljivega vremena. Prva fronta nas bo dosegla in precej burno prešla v sredo čez dan. Tik pred fronto in ob njej bodo nastajale krajevne nevihte z nalivi, meja sneženja pa se bo ob močnejših padavinah ponekod lahko spustila do nižin. Omembe vredne snežne odeje v krajih pod 500 metrov nadmorske višine sicer ne bo, višje pa bo lahko zapadlo do 20 centimetrov snega.

Hladna fronta je včeraj prešla Britansko otočje, sedaj pa se prek Zahodne Evrope pomika proti jugu. Fronta bo severno stran Alp dosegla danes zvečer, na južno stran Alp pa se bo hladen zrak začel spuščati jutri dopoldne. Nad severno Italijo bo ob tem prišlo do nastanka manjšega ciklona, ki bo nekoliko upočasnil napredovanje hladne zračne mase proti jugu. Na meji med toplim in hladnim zrakom bodo nastajale močnejše padavine, pojavile se bodo tudi krajevne nevihte z nalivi in sodro, meja sneženja pa se bo ponekod lahko spustila do nižin.

Takšni prizori so jutri najbolj verjetni na Koroškem in Gorenjskem. FOTO: Dreamstime

Torek bo v znamenju okrepljenega jugozahodnika Še pred fronto bo danes popoldne zapihal okrepljen jugozahodni veter. Njegovi najmočnejši sunki bodo na izpostavljenih mestih v vzhodni in osrednji Sloveniji predvsem v nekoliko višjeležečih krajih presegali hitrost 50 kilometrov na uro. Z jugozahodnikom bo k nam dotekal topel, a postopno tudi vse bolj vlažen zrak. Oblačnost na zahodu se bo gostila in postopno razširila nad večji del Slovenije. Predvsem na Primorskem in Notranjskem bo rahlo deževalo, kakšna kaplja dežja pa bo občasno segla tudi nad osrednjo Slovenijo, Kočevsko in Koroško. Na Štajerskem in v Prekmurju, kjer bo danes največ jasnine, se bo ogrelo do 17 stopinj Celzija. Kakšna stopinja manj bo na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju, drugod pa bodo termometri pokazali od 8 do 14 stopinj Celzija.

Fronta bo najizrazitejša na severu države Hladna fronta bo naše kraje dosegla v sredo zjutraj. Takrat se bodo padavine v severni Sloveniji okrepile, nastale bodo tudi krajevne nevihte z nalivi in sodro. Sprva bo snežilo nad okoli 1300 metrov nadmorske višine, pozno dopoldne pa se bo meja sneženja ponekod na Štajerskem, Koroškem in Gorenjskem lahko spustila do nižin. Zelo zimsko bo zlasti v višjih legah nad okoli 500 ali 600 metri nadmorske višine, kjer bo nekaj ur močno snežilo, v kratkem času lahko zapade večja količina snega. Tekom dneva bodo padavine postale pogostejše tudi drugod po državi, a bo njihova količina manjša. Od severa bo k nam dotekal vse hladnejši zrak, meja sneženja pa se bo proti večeru tudi ponekod na Notranjskem in Kočevskem spustila do nižin. Drugod po nižinah bo le deževalo ali pa se bosta menjavala dež in sneg. Padavine bodo v prvem delu noči na četrtek povsod ponehale, oblačnost pa se bo začela trgati.

Prehod fronte bodo pospremile nevihte z nalivi, ponekod bo tudi snežilo. FOTO: Arso

Največ snega bo predvidoma zapadlo v nekoliko višje ležečih krajih Koroške in Gorenjske, lahko tudi med 10 in 20 centimetrov. Okoli pet centimetrov snega lahko zapade tudi po gričevjih vzhodne Slovenije, še zlasti v Slovenskih Goricah in Halozah, povsem po nižinah pa omembe vredne snežne odeje ne pričakujemo. Le tu in tam lahko zapade kakšen centimeter ali dva snega. Bolj zimsko bo seveda v gorah, kjer se bo snežna odeja lokalno lahko odebelila za okoli pol metra. Ob prehodu fronte bo sredi dneva zapihal severovzhodni veter, na Primorskem pa se bo proti večeru prebudila zmerna burja. Zjutraj in del dopoldneva bo v večjem delu države še razmeroma toplo s temperaturami od 5 do 12 stopinj Celzija, nato pa se bo hladilo. Popoldne bodo temperature v krajih s sneženjem okoli ledišča, v preostalem delu države pa bomo izmerili od 2 do 5, na Primorskem, ki jo bo ohladitev dosegla šele proti večeru, pa bo ves dan okoli 12 stopinj Celzija. Do konca tedna nas bosta prešli še dve fronti Morebitni sneg bo v krajih pod 500 metrov nadmorske višine že v četrtek povsod pobralo, saj bo spet zapihal toplejši jugozahodni veter. Četrtkovo jutro bo sicer hladno in po nekaterih nižinah megleno s temperaturami malo pod ničlo, čez dan pa se bo ogrelo na okoli deset stopinj Celzija. Večji del dneva bo sončen, pozno popoldne in zvečer pa se bo oblačnost od zahoda povečala.

