Kmetijska ministrica potrdila: Golob me je obvestil, da se bova razšla

Namigovanja o mini rekonstrukciji vlade so vse glasnejša. Medtem ko je zoper ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik napovedana interpelacija in je po skoraj treh mesecih čakanja predsednik Robert Golob v državni zbor poslal ime Valentina Prevolnik Rupel, naslednice zdravstvenega ministra Danijela Bešiča Loredana, naj bi vlado zapuščala dva ministra. Na izhodnih vratih naj bi bila minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan ter ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko.

Tako Ajanović Hovnikova kot Šinkova in Brežan so sicer ministri iz kvote Gibanja Svoboda. Enako velja za vodenje ministrstva za zdravje. Med današnjo izjavo za medije, ki jo je vodja poslancev omenjene stranke podal zaradi napovedane interpelacije ministrice za javno upravo, Borut Sajovic ni želel potrditi ugibanj o domnevnem slovesu ministrov Uroša Brežana in Irene Šinko.

"Čeprav naj bi bila pred poplavami na mizi širša rekonstrukcija vlade, tudi morebitne menjave ministrov drugih strank, pa predsednik vlade, kot kaže, zdaj najprej razmišlja o rošadah znotraj ministrske ekipe Gibanja Svoboda," je poročala novinarka Kaja Kobetič.

Šinko: Premier mi je zjutraj povedal, da se bova razšla

Prav zato, ker naj bi nekajkrat delovala v nasprotju s stališči lastne stranke, naj bi tako morala oditi ministrica za kmetijstvo Irena Šinko - denimo pri Zakonu o zaščiti živali, ki mu je v več točkah nasprotovala. Prav tako naj bi bil po nekaterih informacijah moteč odrejen odlov nutrij, ki spada pod njeno ministrico. Pa tudi zaradi zadnjih zdrsov na Upravi za varno hrano, kjer državljani nismo bili pravočasno seznanjeni o prisotnosti pesticidov v sadju. Ob tem, da je trenutno direktorico te uprave predlagala prav ministrica in ji tudi stopila v bran, čeprav je predsednik vlade na tem mestu želel Danušo Štiglic, ki pa ji je stroka nasprotovala.