V sredo potrdili 2559 okužb z novim koronavirusom

Po skoraj 4000 potrjenih okužbah v ponedeljek in 2857 v torek so sredine številke še nekoliko nižje. Pristojni so ob 1017 PCR-testih in 8695 hitrih antigenskih testih potrdili 2559 okužb z novim koronavirusom, kar je 298 manj kot v torek. Po podatkih Ministrstva za zdravje je bilo v sredo zaradi covida-19 na navadnih oddelkih hospitaliziranih 92 bolnikov, na intenzivni negi pa 21. Umrli so trije bolniki s potrjeno okužbo.

Skupno je bilo v sredo hospitaliziranih 307 bolnikov s potrjeno okužbo, torej zaradi in s covidom-19, kar je 16 več kot dan prej. Na intenzivnih oddelkih pa je bilo s potrjeno okužbo skupaj 26 bolnikov oz. pet manj kot v torek, so podatke objavili predstavniki Ministrstva za zdravje. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v državi 30.798 aktivnih primerov okužb, kar je 184 več kot dan prej. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 2277, kar je šest manj kot dan prej. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev pa je trenutno 1470 oz. osem več kot dan prej, kažejo podatki NIJZ. V naši državi je 30.798 aktivnih primerov okužb, kar je 184 več kot dan prej. Mikrobiologinja Viktorija Tomič, ki vodi delovno skupino za mikrobiološko diagnostiko in spremljanje (skupina je del posvetovalne skupine za spremljanje koronavirusa pri NIJZ), je včeraj pojasnila, da hitri testi ob novih podrazličicah omikrona niso bistveno manj zanesljivi, večjo težavo predstavljajo napačno odvzeti brisi.