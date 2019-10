V sredo prehod izrazitejše hladne fronte z nevihtami in nalivi

Po nadpovprečno toplem obdobju, ki traja od 24. septembra, je pred nami nova sprememba vremena. Prek severne in zahodne Evrope se namreč proti jugu že spušča obsežna zaloga hladnejšega zraka, ki bo naše kraje dosegla v sredo zvečer. Ker bo menjava zračne mase izrazita, bodo nastajale nevihte z lokalno močnejšimi nalivi.

Vstopili smo v oktober, ki nas lahko še razvaja z visokimi temperaturami ali pa nam že prinese prvi sneg in mraz. Včasih smo oboje dobili kar v kosu. Spomnimo se leta 2011, ko smo po izjemno toplem začetku meseca s temperaturami nad 25, ponekod celo do 30 stopinj Celzija, že sedmega oktobra dočakali izrazito ohladitev. Meja sneženja se je spustila pod 1000, lokalno celo pod 500 metrov nadmorske višine. Podobno izrazita je bila ohladitev ob koncu oktobra 2012. V Ljubljani so takrat izmerili dva, v Mariboru in Murski Soboti tri, v Celju in Črnomlju sedem, v Novem mestu pa celo 18 centimetrov snega. Ima pa oktobrski sneg le kratek rok trajanja, saj po ohladitvi običajno že kmalu spet nastopi otoplitev.

V sredo nas bo dosegla hladna fronta z nevihtami in nalivi. FOTO: Thinkstock

Tokratna ohladitev snega nižinam ne bo prinesla, bo pa vremensko dogajanje kljub temu kar pestro. Hladna fronta bo Alpe dosegla v noči na sredo, ob prodiranju hladnejšega zraka na južno stran Alp pa bo nad Genovskim zalivom jutri čez dan prišlo do poglobitve novega ciklona. Manjše padavine, ki se bodo danes občasno pojavljale predvsem na privetrnih straneh gorskih pregrad, se bodo jutri dopoldne okrepile in se do večera razširile nad večji del države. Zaradi nestabilne zračne mase bodo vmes nevihte z lokalnimi nalivi, ki lahko tudi zaradi odpadlega listja prinesejo težave z meteornimi vodami. Kaj pravi podrobnejša vremenska napoved? Danes dopoldne bo marsikje oblačno, sredi dneva in popoldne pa se bo v večjem delu države vsaj delno zjasnilo. Bolj oblačno bo ostalo le na privetrnih straneh gorskih pregrad, kjer bo občasno še rahlo deževalo ali rosilo. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodni veter, ki se bo v noči na sredo v severovzhodni Sloveniji in v višjih legah nekoliko okrepil.

Ob jugozahodniku se bo jutri oblačnost hitro spreminjala. Daljša sončna obdobja pričakujemo predvsem v vzhodni Sloveniji in ob morju, kjer bo sredi dneva zapihal okrepljen jugo. Medtem bo že zjutraj ali zgodaj dopoldne začelo močneje deževati ob hribovitih pregradah zahodne Slovenije. Padavine se bodo nato v obliki pasov počasi širile proti vzhodu. Večji del dneva bodo padavine le krajevnega značaja, kljub temu pa lahko ob nalivih pade večja količina dežja. Še zlasti to velja za severozahodno Slovenijo, kjer bo dviganje toplega in vlažnega zraka najizrazitejše. S prihodom hladne fronte v poznopopoldanskem in večernem času bo dež zajel vso državo. Marsikje bo deževalo tudi še v noči na četrtek. V severni Sloveniji se bo ozračje takrat že ohladilo in stabiliziralo, zato bo padal enakomeren dež, v južni Sloveniji, predvsem v bližini morja, pa bodo tudi ponoči še možne nevihte s krajevnimi nalivi. V večjem delu države ob tem padavinskem dogodku pričakujemo do 20 do 40 litrov dežja na kvadratni meter, predvsem v hribovitem svetu na zahodu države bo količina padavin lahko presegla 50 litrov na kvadratni meter. Največ padavin bo predvidoma padlo v Posočju.

Kako bo s temperaturami in mejo sneženja? Danes in tudi še večji del srede se bomo nahajali v topli zračni masi, ki nam jo prinaša okrepljen jugozahodni veter. Današnje najvišje dnevne temperature se bodo tako v večjem delu Slovenije gibale od 20 do 23, ob morju in v vzhodni Sloveniji do okoli 25 stopinj Celzija. Jutri bo na zahodu države zaradi oblakov in pogostih padavin že nekoliko hladneje, na vzhodu pa bo podobno toplo kot danes. Izrazitejša ohladitev bo severno Slovenijo dosegla sredi popoldneva, hladen zrak pa bo od tu počasi napredoval proti jugu. Zvečer in v noči na četrtek nas bo ob okrepljenih severnih vetrovih dosegla za okoli 10 stopinj Celzija hladnejša zračna masa. Meja sneženja se bo spustila pod 2000 metrov nadmorske višine, a bodo takrat padavine že slabele, zato veliko snega tudi v visokogorju ne bo zapadlo.

