Obeti za prihodnje dni: nizke temperature, sneg in ponekod poledica

Zbudili smo se v mrzel decembrski dan. Mrazu se bodo že v sredo pridružile tudi snežinke. Sneženje se bo razširilo nad večji del države, česar se bodo najbolj razveselili otroci, odrasli pa malo manj, saj bo ponekod že treba poprijeti za lopate.

Meteorološka zima se je začela z mrzlim vremenom. Jutranje temperature so se marsikje spustile pod -5 stopinj Celzija. Na Primorskem bo danes sicer precej jasno, v notranjosti bo sprva delno jasno in ponekod po nižinah megleno, čez dan pa se bo pooblačilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo malo nad 0, na Primorskem do 9 stopinj Celzija, napovedujejo na Arso. Jutri se bodo mrazu pridružile še snežinke, marsikje bomo morali poprijeti za lopate. Že zgodaj zjutraj bo začelo rahlo snežiti na jugu države, le po nižinah Primorske bo večinoma deževalo. Čez dan se bo sneženje nekoliko okrepilo in razširilo nad večji del države. Najmočnejše padavine lahko pričakujemo v noči na četrtek, ko se bo nad nami zadrževala vremenska fronta.

Padavine bodo v četrtek čez dan od zahoda slabele. Sprva bo sneg suh, nato pa bo postajal vse bolj moker, v četrtek bo ponekod lahko prehajal v dež. V krajih ob alpsko-dinarski pregradi, ki obsega Notranjsko, Gorenjsko in Kočevsko, lahko skupaj zapade od 20 pa tudi do več kot 30 centimetrov snega. V osrednji Sloveniji in na Dolenjskem bo snega okoli 15 centimetrov, drugod pa manj. Marsikje v Pomurju ga bo le za vzorec.

V sredo dopoldan bo ob sočasnem valovanju ob burji in visoki gladini morja najbolj izpostavljen rt Madona v Piranu. Predvsem na tem območju se lahko morje razlije po nižjih delih obale.

Kot kažejo izračuni visoko resolucijskih modelov, bo predvsem v noči na četrtek in četrtek čez dan na prehodu med Notranjsko in Primorsko velika nevarnost poledice in žleda, poledica bo možna tudi v krajih ob vzhodni meji. Napoved količine padavin in temperatur v višinah je sicer še nekoliko negotova, a kot vse kaže, se ledenemu dežju ne bo mogoče povsem izogniti. V noči na petek bodo padavine povsod ponehale. V petek bo zmerno do pretežno oblačno, na zahodu se bodo popoldne znova začele pojavljati padavine, po nižinah bo deževalo.

