V sredo prihaja vročina, ki pa ne bo tako izrazita, kot je kazalo

Po dolgem obdobju povsem poletnega vremena se je ta konec tedna s severa celine spustila obsežna zaloga občutno hladnejšega zraka. Ponekod so termometri pokazali kar 20 stopinj manj kot v petek. Izrazita ohladitev je višjim legam prinesla sneg. Ob občasnih manjših padavinah so snežinke poplesavale do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Takšne ohladitve za ta del leta niso neobičajne. Še precej bolj se je meja sneženja spustila leta 2006, ko je 30. maja popoldne ponekod na jugu snežilo vse do 500 metrov nadmorske višine.

V večjem delu Slovenije je bilo včerajšnje popoldne sicer najhladnejše po 22. aprilu. Ponekod na Notranjskem, Kočevskem in v alpskih dolinah živo srebro ni prilezlo niti do 10 stopinj Celzija. Sprememba vremena je bila dobrodošla, saj je večji del zahodne, osrednje in južne Slovenije ob velikem primanjkljaju padavin in nadpovprečnem izhlapevanju v zadnjih tednih že pestila huda suša. Žal so bile padavine spet neenakomerne, ponekod tudi uničujoče. Zelo malo dežja je bilo na Primorskem, medtem ko je ponekod na severovzhodu in jugu Slovenije padlo več kot 50 litrov na kvadratni meter, kar je trikrat več, kot so ga najbolj suhi kraji dobili v celotnem mesecu skupaj.

Klestila tudi toča

V noči na soboto je predvsem sever in severovzhodni del države zajelo deževje, ki ga je spremljal močan veter, padala je tudi toča. Škoda po neurju bo ogromna, saj je uničenega veliko kmetijskega pridelka. Nastradali so tudi odkriti nasadi v Sadjarskem centru Maribor, kjer je toča razklala plodove jablane in češnje. Zaradi neurij so imeli gasilci in delavci cestnih ter komunalnih služb obilo dela. Zaradi močnega vetra in razmočenih tal se je podrlo večje število dreves, poškodovana sta dva droga električne napeljave in odkritih nekaj streh objektov. Sicer je že v sredo vzhod države pobelila toča, meteorna voda pa je zalivala kleti objektov.