V sredo še nekaj ploh, ob koncu tedna vrnitev vročine

Arso napoveduje, da lahko v tem tednu pričakujemo prehod le ene, dokaj oslabljene hladne fronte. Ta bo v sredo zjutraj v notranjosti države prinesla nekaj ploh in kakšno nevihto. Na Primorskem bo medtem zapihala šibka do zmerna burja.

Od četrtka do nedelje pa lahko pričakujemo sončno in stabilno poletno vreme brez neviht. Vročina se bo stopnjevala, predvsem v soboto in nedeljo, ko bodo popoldanske temperature večinoma med 30 in 35 stopinj Celzija.