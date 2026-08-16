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Slovenija

V štajerski prestolnici pravijo: 'Bolšjaka ne damo!'

Maribor, 16. 08. 2026 19.26 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
Mojca Hanžič
Bolšjak

Potem ko je Finančna uprava zagrozila z zaprtjem mariborskega kramarskega sejma zaradi ponavljajočih se kršitev, kot sta prodaja cigaret in alkohola, v štajerski prestolnici pravijo: "Bolšjaka ne damo!" Ljudje tam kupujejo sadje, zelenjavo, meso, starine, tam se družijo. In kaj je finančna uprava v tretjem zaporednem nadzoru ugotovila? Se bolšjaku, največjemu v Sloveniji, res iztekajo dnevi?

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KOMENTARJI4

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25.maj
16. 08. 2026 20.59
štajerska prestolnica je Gradec, sedež vojvodine štajerske, maribor ni nič, kvečjemo pokrajinska metropola
Odgovori
0 0
SAKOSAKO
16. 08. 2026 20.36
Ko boste začEli zapirati tiste, ki si že leta delajo norca iz države in FURSA se pa lahko lotite revežev! Imate pa veliko dela tako, da bo sejem delal še vrsto let!!!
Odgovori
+1
2 1
osiveli_ritmični_gimnastik
16. 08. 2026 20.30
Tako je. Ko boste začeli zapirat Lopove kot so Janković, Mijić, Snežić...
Odgovori
+2
3 1
Slovenska pomlad
16. 08. 2026 20.24
Zanimivo je,da se razni Snežići,Mijići,Janše... norčujejo iz FURSa
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+2
4 2
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