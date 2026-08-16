Slovenija
V štajerski prestolnici pravijo: 'Bolšjaka ne damo!'
Potem ko je Finančna uprava zagrozila z zaprtjem mariborskega kramarskega sejma zaradi ponavljajočih se kršitev, kot sta prodaja cigaret in alkohola, v štajerski prestolnici pravijo: "Bolšjaka ne damo!" Ljudje tam kupujejo sadje, zelenjavo, meso, starine, tam se družijo. In kaj je finančna uprava v tretjem zaporednem nadzoru ugotovila? Se bolšjaku, največjemu v Sloveniji, res iztekajo dnevi?
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