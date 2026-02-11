V Steklarni Rogaška bodo odpustili do 29 delavcev

Pojasnili so, da gre za težko, a nujno odločitev, ki naj bi zagotovila stabilnost poslovanja in omogočila nadaljnji razvoj podjetja.

Steklarna Rogaška ostaja pomemben del skupine Fiskars in njenih blagovnih znamk kristalnih izdelkov, prilagoditve pa naj bi omogočile kontinuiteto proizvodnje, večjo učinkovitost in dolgoročno stabilnost podjetja.