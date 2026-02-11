Naslovnica
Slovenija

V Steklarni Rogaška bodo odpustili do 29 delavcev

Rogaška Slatina, 11. 02. 2026 17.43 pred 1 uro 1 min branja 29

Avtor:
STA L.M.
Steklarna Rogaška

Mednarodna skupina Fiskars Group, ki proizvaja kristalne izdelke, načrtuje obsežne spremembe poslovanja z namenom povečanja učinkovitosti in dolgoročne dobičkonosne rasti. Kot so sporočili, bodo zaradi tega v Evropi prilagodili proizvodne zmogljivosti, kar vključuje tudi Steklarno Rogaška. Podjetje bo tako odpustilo do 29 delavcev.

Pojasnili so, da gre za težko, a nujno odločitev, ki naj bi zagotovila stabilnost poslovanja in omogočila nadaljnji razvoj podjetja.

Steklarna Rogaška ostaja pomemben del skupine Fiskars in njenih blagovnih znamk kristalnih izdelkov, prilagoditve pa naj bi omogočile kontinuiteto proizvodnje, večjo učinkovitost in dolgoročno stabilnost podjetja.

Steklarna Rogaška
Steklarna Rogaška
FOTO: Bobo

Po navedbah Fiskars Group v okviru dobavne verige poteka konsolidacija vse proizvodnje na Danskem na eno lokacijo v Glostrupu, hkrati pa bodo distribucijski center v ZDA predali zunanjemu izvajalcu. Cilj je optimizacija sredstev in boljše usklajevanje proizvodnje z distribucijo.

Skupina se namreč sooča s precejšnjim upadom povpraševanja po kristalnih izdelkih. Samo v zadnjih dveh letih je trg zabeležil več kot 20-odstotni padec, kar je posledica zmanjšane prodaje in kopičenja zalog. Posebej zahteven ostaja ameriški trg, ki je za Fiskars ključnega pomena.

Fiskars Group Steklarna Rogaška odpuščanja kristalni izdelki

KOMENTARJI29

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bolfenk2
11. 02. 2026 18.41
Desettisoči delavcev se bodo znašli ne cesti brez vseh prihodkov zaradi golobjih norosti z minimalno plačo.
Odgovori
0 0
Slovener
11. 02. 2026 18.34
Odpuščenim delavcem predlagam unikatno izdelavo steklenega Goloba in kristalnega Mesca. Vse skupaj pa naj zapakirajo v Vrečko !
Odgovori
+2
2 0
Bolfenk2
11. 02. 2026 18.33
Posledice dviga minimalne plače nore golobove vlade.
Odgovori
+2
2 0
zibertmi
11. 02. 2026 18.30
ja pred leti se je v enem od teh podjetij,ki je bil takrat v državni lasti začela zgodbo o neplačilu prispevkov delavcem,se pravi takrat je kar država,kot lastnik seveda,delala obvode za plačilo šrispevkov,kar so začeli izkoriščati potem v gospodarstvu,pri plačilu prispevkov in minimalnih plač.v večini primerov so do minimalne plačevali razliko brez dajatev,ker lahko so rekli
Odgovori
+3
3 0
zibertmi
11. 02. 2026 18.31
lej kdo je stal za temi neplačevanji,katera vlada je izvajala to prakso.Na sedežu Kapitalske družbe, lastnika Steklarske nove, so se namreč sešli predstavniki Kada, vlade in sindikatov ter se dogovorili, da bo prispevke, ki jih uprava Steklarske nove nekaterim delavcev ni plačevala med letoma 2004 in 2009, poplačala Kapitalska družba.
Odgovori
+1
1 0
2mt8
11. 02. 2026 18.29
Golob mora dobiti še drugi mandat, da se bo na lastne oči prepričal, da je zavozil na celi črti
Odgovori
+1
3 2
Slovenec007
11. 02. 2026 18.27
To je luksuz in luksuz gre prvi ko zaškripa ekonomija...nič novega.
Odgovori
+2
4 2
Masturbator
11. 02. 2026 18.29
:)) Vecje neumnosti ne bi bil lahko napisal. Luksuz je ravno panoga katera ne pozna NIKOLI krize in Rogaska ni NOBEN luksuz!!!! :)))))) Dodajno se ,da v Sloveniji ne obstaja NIC luksuznega! Ni luksuznih his, oblek,nakita,itd,itd,itd!!!!
Odgovori
+0
2 2
Sandokkan
11. 02. 2026 18.31
Luksuza ni,ker v Sloveniji ni bogatih ljudi ( morda 3-4) in ker tuji bogati sem ne hodijo ( tudi zaradi tega,ker za njih tukaj ni nič). Če pa je zate luksuz soba za 5.000 na noč ,očitno res nimaš pojma kaj je luksuz :)
Odgovori
+1
2 1
Slovenec007
11. 02. 2026 18.40
Kaj proizvaja steklarna rogaška? Kristalno steklo tako je. A je kristalno steklo nepotreben luksuz oziroma nujna za uporabo v industriji? Ne ni. Torej ti nimaš pojma kaj je lksuz.
Odgovori
-1
0 1
Masturbator
11. 02. 2026 18.42
:))))) Si vse povedal. Glej...nima smisla. Ti si reven z 1.500-2.000 neto mesecne place in ne bos nikoli vedel kaj je luksuz!
Odgovori
+1
1 0
zmerni pesimist
11. 02. 2026 18.26
Ja pa ne onih iz pisarn
Odgovori
+3
3 0
Verus
11. 02. 2026 18.22
To so pa rezultati dušenja podjetništva. Abnormalna obdavčitev, neznosni pogoji, deloma so podjetja sama kriva, ker so lagala, kako zaposlujejo in ustvarjala lažno sliko širjenja, ostalo je pa dokončala leva oblast, ki je gospodarstvu nadela močno zanko okrog vratu, ravno toliko, da ne umre, a leze po tleh in hlasta za sapo, a vdihniti ne moremo. MARCA IMAMO PRILOŽNOST - VSI - Rešiti, kar se rešiti da! ZATO VOLITE KARKOLI DESNO. Še štiri leta te vlade bo Slovenijo pripeljalo do dokončnega in RESNEGA propada, ne zgolj "retoričnega vložka", ampak dejanske katastrofe.
Odgovori
+0
1 1
Viola
11. 02. 2026 18.25
Kopriva...
Odgovori
+0
1 1
Verus
11. 02. 2026 18.28
Kako misliš kopriva? Ne štekam
Odgovori
+0
1 1
Minifa
11. 02. 2026 18.20
Naslednji so BSH....HEINEKEN..no JAVNI SEKTOR ne bo odpustil nikogar pa jih je 80 000 odveč..
Odgovori
+6
7 1
Verus
11. 02. 2026 18.25
Lani sem pisal neskončne komentarje, kako se v slovenskih podjetij dogaja propad, ki se bo kazal v začetku 2026. Komentarjev žal ni več. Takrat sem prejel številne minuse. Pisal sem, da se bo resnična slika pokazala 2026. Ne predstavljati si, kako hudo je v resnici! Koliko odpuščanj se nikoli ni objavilo že 2025, koliko zapiranj. Ne predstavljate si! Brezposelnih je ta hip v Sloveniji po grobi oceni okoli 90 000, a se uspešno skriva skozi lažne statistike. Zaposlitev pa ni.
Odgovori
+1
2 1
Kmecka logika
11. 02. 2026 18.18
Pocasi se bodo zaceli kazat uspehi predvolilnih bonbonckov...zapomnite si to je sele zacetek
Odgovori
+7
8 1
96bimBo
11. 02. 2026 18.12
Čar kapitalizma, katerega smo si taki zelo želeli.
Odgovori
-4
2 6
Vera in Bog
11. 02. 2026 18.18
Sej je grozen, samo kaj pa je druga rešitev vsi revni?
Odgovori
+6
6 0
Verus
11. 02. 2026 18.26
Kapitalizem ti je ustvaril službo! Popravi temelje svojih sklepanj, nekje ti kapilarno vlago vleče
Odgovori
+0
1 1
Vera in Bog
11. 02. 2026 17.55
Če ne gre, pač ne gre
Odgovori
+6
6 0
bibaleze
