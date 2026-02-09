'V Štepanjskem naselju primanjkuje skoraj tisoč parkirnih mest'

Kot je pred poslopjem mestne uprave opozoril predstavnik iniciative Klemen Fajs, so prebivalci Štepanjskega naselja v preteklih tednih večkrat opozorili, da je stanje na terenu nevzdržno, mestna oblast pa jim do tega trenutka ni prisluhnila. Z vložitvijo zahtevka za sklic zbora občanov prebivalci Štepanjskega naselja po Fajsovih besedah nočejo še enega županovega obiska, kjer jim bo "enostransko povedano, da se bo represija nadaljevala ne glede na vzdržnost sistema", temveč jim to nudi formalen okvir, znotraj katerega bodo krajani sami neposredno demokratično predlagali in sprejeli odločitve o tem, kako bodo bivali v lastnem naselju.

Zoran Janković v Štepanjskem naselju FOTO: Aljoša Kravanja

Fajs je poudaril, da posledice problematike parkirnih mest in parkirnega režima ter na novo uvedenih območij za pešce čutijo vsi prebivalci, še zlasti najranljivejši starejši, ljudje z omejeno mobilnostjo in družine. Nov parkirni režim jim po njegovih besedah povzroča preglavice, ob tem pa je navedel, da imajo nekateri starejši težave z izpolnjevanjem obrazca za vstop v območje s količkom, internetna povezava do obrazca pa naj sploh ne bi delovala. Kot je povedal član iniciative Borut Hočevar, bi lahko parkirno stisko začasno omilili, če bi se Mestna občina Ljubljana (Mol) z lastniki zasebnih parkirišč v naselju ali v njihovi okolici dogovorila, da občanom omogočijo parkiranje v večernih urah. To so parkirišča trgovskih hiš, športnih dvoran in nekaterih javnih ustanov, kot je dom starejših občanov. Kratkoročno pa bi lahko pomanjkanje parkirnih mest zajezili tudi z reorganizacijo nekaterih ulic iz dvosmernih v enosmerne in tako pridobili dodatna parkirna mesta ob robovih takšnih ulic. Po Hočevarjevo bi bilo mogoče urediti tudi parkiranje na obstoječih dvosmernih ulicah v nočnih urah s primerno signalizacijo in risanjem parkirnih črt na parkiriščih, ki so v občinski lasti.

Sami prešteli parkirna mesta

Prebivalci Štepanjskega naselja so zaradi dvoma v navedbe ljubljanskega župana Zorana Jankovića, da v naselju manjka le sto parkirnih mest, sami prešteli parkirna mesta in ugotovili, da pod Golovcem manjka 956 parkirnih mest. Ivan Kukuljan z iniciative je pred vložitvijo zahtevka za sklic zbora občanov poudaril, da prebivalci Štepanjskega naselja z željo po ureditvi več parkirnih mest ne spodbujajo porabe fosilnih goriv in da so zagovorniki zelenega prehoda ter javnega prometa, hkrati pa so zaradi slabih povezav javnega prometa prisiljeni potovati z avtomobilom. Kot je navedel, pot od le dva kilometra oddaljenega nakupovalnega centra BTC traja najmanj 40 minut, pri čemer je najhitreje pešačiti.