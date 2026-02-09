Naslovnica
Slovenija

'V Štepanjskem naselju primanjkuje skoraj tisoč parkirnih mest'

Ljubljana, 09. 02. 2026 13.10 pred 34 minutami 3 min branja 15

Avtor:
STA
Kazni v Štepanjskem naselju

Iniciativa za Štepanjsko naselje, ki je na Mestno občino Ljubljana vložila zahtevek za sklic zbora občanov četrtne skupnosti Golovec, trdi, da v naselju primanjkuje 956 parkirnih mest. Ob tem so predstavili ukrepe, s katerimi bi začasno omilili parkirno stisko v naselju, občino pa pozvali, naj ne odlaša z ukrepi in ne zavlačuje postopkov.

Kot je pred poslopjem mestne uprave opozoril predstavnik iniciative Klemen Fajs, so prebivalci Štepanjskega naselja v preteklih tednih večkrat opozorili, da je stanje na terenu nevzdržno, mestna oblast pa jim do tega trenutka ni prisluhnila. Z vložitvijo zahtevka za sklic zbora občanov prebivalci Štepanjskega naselja po Fajsovih besedah nočejo še enega županovega obiska, kjer jim bo "enostransko povedano, da se bo represija nadaljevala ne glede na vzdržnost sistema", temveč jim to nudi formalen okvir, znotraj katerega bodo krajani sami neposredno demokratično predlagali in sprejeli odločitve o tem, kako bodo bivali v lastnem naselju.

Zoran Janković v Štepanjskem naselju
Zoran Janković v Štepanjskem naselju
FOTO: Aljoša Kravanja

Fajs je poudaril, da posledice problematike parkirnih mest in parkirnega režima ter na novo uvedenih območij za pešce čutijo vsi prebivalci, še zlasti najranljivejši starejši, ljudje z omejeno mobilnostjo in družine. Nov parkirni režim jim po njegovih besedah povzroča preglavice, ob tem pa je navedel, da imajo nekateri starejši težave z izpolnjevanjem obrazca za vstop v območje s količkom, internetna povezava do obrazca pa naj sploh ne bi delovala.

Kot je povedal član iniciative Borut Hočevar, bi lahko parkirno stisko začasno omilili, če bi se Mestna občina Ljubljana (Mol) z lastniki zasebnih parkirišč v naselju ali v njihovi okolici dogovorila, da občanom omogočijo parkiranje v večernih urah. To so parkirišča trgovskih hiš, športnih dvoran in nekaterih javnih ustanov, kot je dom starejših občanov. Kratkoročno pa bi lahko pomanjkanje parkirnih mest zajezili tudi z reorganizacijo nekaterih ulic iz dvosmernih v enosmerne in tako pridobili dodatna parkirna mesta ob robovih takšnih ulic. Po Hočevarjevo bi bilo mogoče urediti tudi parkiranje na obstoječih dvosmernih ulicah v nočnih urah s primerno signalizacijo in risanjem parkirnih črt na parkiriščih, ki so v občinski lasti.

Sami prešteli parkirna mesta

Prebivalci Štepanjskega naselja so zaradi dvoma v navedbe ljubljanskega župana Zorana Jankovića, da v naselju manjka le sto parkirnih mest, sami prešteli parkirna mesta in ugotovili, da pod Golovcem manjka 956 parkirnih mest.

Ivan Kukuljan z iniciative je pred vložitvijo zahtevka za sklic zbora občanov poudaril, da prebivalci Štepanjskega naselja z željo po ureditvi več parkirnih mest ne spodbujajo porabe fosilnih goriv in da so zagovorniki zelenega prehoda ter javnega prometa, hkrati pa so zaradi slabih povezav javnega prometa prisiljeni potovati z avtomobilom. Kot je navedel, pot od le dva kilometra oddaljenega nakupovalnega centra BTC traja najmanj 40 minut, pri čemer je najhitreje pešačiti.

Preberi še Simptomatika vladanja župana ali rešitev, ki so jo predlagali stanovalci sami?

Predstavniki iniciative upajo, da bo občina v najkrajšem možnem času ponudila odziv. "Formalno gledano imajo 30 dni časa za to, da skličejo zbor občanov, sam datum zbora občanov je lahko tudi po teh 30 dneh, ampak mi res apeliramo na občino, da ne odlaša z ukrepi in ne zavlačuje teh postopkov," je povedal Fajs. Opozoril je tudi, da predstavniki iniciative niso bili povabljeni na današnji sestanek mestnih oblasti s prebivalci Bilečanske ulice, kjer velja drugačen parkirni režim kot v drugih delih Štepanjskega naselja. Po njegovem mnenju tako župan Janković namerno ustvarja delitve med prebivalci Štepanjskega naselja.

štepanjsko naselje parkirana mesta ljubljana

ZDUS: 'Tak rokohitrski poseg je pravno neodgovorno ravnanje'

Dars v začetku meseca preprečil kibernetski napad

KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rde?a pesa in hren
09. 02. 2026 14.01
Zorana ste volili, Zorana imate. No, Zoran ima na obrobju Lj bistveno več prostora in lepo hiško, vilo pravzaprav, kot vsi ostali tam, ki ste ga volili. Naj izvolijo....
Odgovori
0 0
gmajna
09. 02. 2026 14.01
Kupite APN 6, DVA V EN BOKS
Odgovori
0 0
Alfa ?arli
09. 02. 2026 13.59
če bi imeli eno parkirno mesto na stanovanje jih nebi toliko manjkalo. Bo treba kakšen avto prodati.
Odgovori
+1
1 0
DEBELA OLIVA
09. 02. 2026 13.56
Jankovića ste volili in Jankovića dobili :):)
Odgovori
-1
0 1
polnjenapaprika
09. 02. 2026 13.56
V takšnih je modro upoštevati Tiotov nasvet, torej: snađi se
Odgovori
+1
1 0
polnjenapaprika
09. 02. 2026 13.58
primerih
Odgovori
+1
1 0
macolagobec
09. 02. 2026 14.00
Ja, snađi se, samo pazi ako te ne uhvatim! Tud Jankoviće ima tukaj svojo računico, bo pa kazni kasiral in bo še bolj bogat. Jurćek je že na Malti, da dvigne denar.
Odgovori
0 0
jung
09. 02. 2026 13.48
Če g. Jankoviča izvzamemo.Povsod razen na podeželju je vse zabasano s plehom,zato poglejmo resnici v oči.Rešitve v bistvu NI.Dva do trije avti na stanovanje.Ma za božjo voljo, še dobro da je tako kot je.
Odgovori
-3
0 3
Darko32
09. 02. 2026 13.59
Vidim, da nasedaš na te manipulacije. Naselje je starejše in tudi pogoji za postavitev parkirnih prostorov so bili takrat drugačni. Če poznaš mere fičota in sedanje avtomobile boš videl, da je isti postor sedaj premajhen.Torej če bi na vsako stanovanje bil eden parkirni prostor je po teh podatkih, kot jih navajajo res okrog 1000 parkirnih prostorov premalo. Zato me čudi, da ta BAlkanc to meče ven.
Odgovori
0 0
ssdnzalo
09. 02. 2026 13.37
Ljubljančani ne vem zakaj tako stokate, enostavno že letos boste imeli možnost zamenjati župana in končno se že enkrat izkažite in to naredite...Slovenija vam ne more pomagati... Vidite, da vas Jankovič ne J*** pet posto
Odgovori
+3
6 3
Uporabnik1935308
09. 02. 2026 13.57
In potem bo parkirnih mest dovolj, daj malo razmisli, provincijalec. Pa v svoji občini rešuj probleme.
Odgovori
+1
1 0
marmilan
09. 02. 2026 13.36
Ko sem si zgradil hišo, sem si tudi uredil parkirni prostor za sebe in družino. Ne vem kaj bi ti stanovalci želeli. Županu dam prav. Ne vem kaj pričakujete od države in občine.
Odgovori
+4
8 4
Slovener
09. 02. 2026 13.28
V Štepanjskem naselju primanjkuje skoraj tisoč parkirnih mest - V Ljubljani pa Slovenski župan !
Odgovori
+4
9 5
macolagobec
09. 02. 2026 14.00
To pa je še težje zagotoviti kot pa 1000 parkirnih mest, zgleda.
Odgovori
0 0
bibaleze
