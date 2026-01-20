123 kršitev, izdali 106 odločb za odvoz, Janković: Tu ne bo umikov

Na območju naselja Galjevica 2 in Štepanjskega naselja parkirišč kronično primanjkuje že leta. Ob tem je seveda pomembno omeniti, da imajo številna gospodinjstva več kot en oziroma celo več kot dva avtomobila. Težave so, pripovedujejo prebivalci, zlasti v popoldanskih in večernih urah. Parkirišč je enostavno premalo. Vozila so posledično nepravilno parkirana povsod – od zelenic do ostalih površin za pešce. Župan Zoran Janković se je situacijo namenil reševati z uvedbo parkomatov.

Še vedno parkirni kaos

A v Štepanjskem naselju po uvedbi plačljivega parkiranja še vedno vlada kaos. Ker dovolilnica ne zagotavlja parkirnega mesta, imajo stanovalci, ki se domov vračajo pozno popoldne in zvečer, še vedno težave z iskanjem prostega parkirnega mesta. Posledično avtomobile nepravilno parkirajo, zjutraj jih pričakajo globe, na delu pa so tudi pajki. Iz občine pa s prstom kažejo na stanovalce, ki kršitve ponavljajo. Janković je stanovalcem predlagal, naj se držijo reda. "Prijaznost ne pomeni, da lahko parkiraš na zelenici, pločniku ali na terenski poti. Tu ne bo umikov. Če imaš tri avtomobile, bo treba pač plačati za tri dovolilnice." Tistim z dovolilnico, ki se pritožujejo, da so jim avtomobil vseeno odpeljali, ker je bil nepravilno parkiran, odgovarja, da jim ga bodo še enkrat, ker je takšno nepravilno parkiranje preprosto nedopustno.

Parkiranje v Štepanjskem naselju Bobo

Polne roke dela za redarje in nadzornike

Bojan Petek iz mestnega redarstva je pojasnil, da so mestni redarji v sodelovanju z nadzorniki opravili nadzor na območju Štepanjskega naselja. Ugotavljali so kršitve nepravilnega parkiranja na zelenih površinah, pločnikih in na tistih neprimernih mestih, na katerih bi lahko bilo ogroženo gibanje pešcev. V ponedeljek so redarji zabeležili 76 kršitev in izdali 68 odredb za odvoz vozil. Kršitev je bilo več, vendar so se redarji osredotočali na prej naštete kršitve, je povedal. V torek zjutraj pa so redarji našteli 47 kršitev in izdali 38 odredb za odvoz vozil.

Parkiranje v Štepanjskem naselju FOTO: Bobo

Primerjava kaže na določeno izboljšanje stanja, ki pa je nezadovoljivo, saj je število kršitev še vedno previsoko, opozarja Petek: "Obžalujemo, da kljub temu, da smo občane že predhodno obveščali o aktivnostih in nadzorih, ni bilo zaznati bistvenega izboljšanja razmer na terenu. Še naprej prihaja do nepravilnega parkiranja na zelenih površinah, območjih za pešce, pločnikih. Pri spremljanju stanja smo zaznali ponavljajoče se kršitve istih voznikov, kar kaže na to, da se nekateri posamezniki enostavno niso pripravljeni podrejati predpisom in s svojim neodgovornim ravnanjem ogrožajo najranljivejše udeležence v prometu – otroke in pešce."

Napovedali poostren nadzor na celotnem območju občine Ljubljana