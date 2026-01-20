Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

123 kršitev, izdali 106 odločb za odvoz, Janković: Tu ne bo umikov

Ljubljana , 20. 01. 2026 09.56 pred 37 minutami 3 min branja 61

Avtor:
Anja Kralj
Parkiranje v Štepanjskem naselju

V Štepanjskem naselju redarji nadaljujejo s pisanjem glob, na delu je bil tudi že pajek. Tam še vedno vlada parkirni kaos. Redarji so v dveh dneh skupno našteli kar 123 kršitev. Kot opozarjajo, je število kršitev previsoko in svarijo, da neodgovorni vozniki, ki kršitve ponavljajo, z nepravilnim parkiranjem ogrožajo najbolj ranljive udeležence v prometu – otroke in pešce.

Na območju naselja Galjevica 2 in Štepanjskega naselja parkirišč kronično primanjkuje že leta. Ob tem je seveda pomembno omeniti, da imajo številna gospodinjstva več kot en oziroma celo več kot dva avtomobila. Težave so, pripovedujejo prebivalci, zlasti v popoldanskih in večernih urah. Parkirišč je enostavno premalo. Vozila so posledično nepravilno parkirana povsod – od zelenic do ostalih površin za pešce. Župan Zoran Janković se je situacijo namenil reševati z uvedbo parkomatov.

Še vedno parkirni kaos

A v Štepanjskem naselju po uvedbi plačljivega parkiranja še vedno vlada kaos. Ker dovolilnica ne zagotavlja parkirnega mesta, imajo stanovalci, ki se domov vračajo pozno popoldne in zvečer, še vedno težave z iskanjem prostega parkirnega mesta. Posledično avtomobile nepravilno parkirajo, zjutraj jih pričakajo globe, na delu pa so tudi pajki.

Iz občine pa s prstom kažejo na stanovalce, ki kršitve ponavljajo. Janković je stanovalcem predlagal, naj se držijo reda. "Prijaznost ne pomeni, da lahko parkiraš na zelenici, pločniku ali na terenski poti. Tu ne bo umikov. Če imaš tri avtomobile, bo treba pač plačati za tri dovolilnice." Tistim z dovolilnico, ki se pritožujejo, da so jim avtomobil vseeno odpeljali, ker je bil nepravilno parkiran, odgovarja, da jim ga bodo še enkrat, ker je takšno nepravilno parkiranje preprosto nedopustno.

Polne roke dela za redarje in nadzornike

Bojan Petek iz mestnega redarstva je pojasnil, da so mestni redarji v sodelovanju z nadzorniki opravili nadzor na območju Štepanjskega naselja. Ugotavljali so kršitve nepravilnega parkiranja na zelenih površinah, pločnikih in na tistih neprimernih mestih, na katerih bi lahko bilo ogroženo gibanje pešcev.

V ponedeljek so redarji zabeležili 76 kršitev in izdali 68 odredb za odvoz vozil. Kršitev je bilo več, vendar so se redarji osredotočali na prej naštete kršitve, je povedal. V torek zjutraj pa so redarji našteli 47 kršitev in izdali 38 odredb za odvoz vozil.

Parkiranje v Štepanjskem naselju
Parkiranje v Štepanjskem naselju
FOTO: Bobo

Primerjava kaže na določeno izboljšanje stanja, ki pa je nezadovoljivo, saj je število kršitev še vedno previsoko, opozarja Petek: "Obžalujemo, da kljub temu, da smo občane že predhodno obveščali o aktivnostih in nadzorih, ni bilo zaznati bistvenega izboljšanja razmer na terenu. Še naprej prihaja do nepravilnega parkiranja na zelenih površinah, območjih za pešce, pločnikih. Pri spremljanju stanja smo zaznali ponavljajoče se kršitve istih voznikov, kar kaže na to, da se nekateri posamezniki enostavno niso pripravljeni podrejati predpisom in s svojim neodgovornim ravnanjem ogrožajo najranljivejše udeležence v prometu – otroke in pešce."

Napovedali poostren nadzor na celotnem območju občine Ljubljana

"V Ljubljani sistem parkirnih dovolilnic deluje že vrsto let in v ta namen MOL izda več kot 10.000 dovolilnic. Prejšnji teden smo bili prijazni. Včeraj smo s pajkom odpeljali 11 vozil, danes smo odpeljali osem vozil. Včeraj je bilo izdanih 46 obvestil o neplačani parkirnini, v današnjem nadzoru pa 26 obvestil o neplačani parkirnini. Veliko avtomobilov je imelo dovolilnice že nameščene, opazili smo tudi veliko prostora na parkirnih mestih v Štepanjskem naselju," je povedal Igor Novak iz Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice in napovedal, da z današnjim dnem povečujejo nadzore nad celotnim območjem občine Ljubljana, s ciljem, da bodo imeli stanovalci bolj urejeno parkirno politiko. Vse stanovalce testnih območij je pozval k čimprejšnji ureditvi dovolilnice.

Kot je poudarila Jera Grobelnik, vodja službe za lokalno samoupravo, ne drži, da se je sprememba prometnega režima zgodila samovoljno brez sodelovanja občanov: "Pobude, pritožbe, klici na mestno redarstvo, da vozniki parkirajo na zelenicah in površinah za pešce, so bili nenehni."

Poglavja:
Na vrh Kaos Kršitve Poostren nadzor
štepanjsko naselje parkirišče

Zaradi grožnje evakuirali srednjo šolo na Goriškem

POP TV z obsežnim in poglobljenim pokrivanjem parlamentarnih volitev

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI61

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
flexilbe principles
20. 01. 2026 12.46
Zoki spoki!
Odgovori
+2
2 0
Rožle Patriot
20. 01. 2026 12.46
Iz Slovenije ste nam naredili Ćarapanijo ... kjer nam vodi državo, župan Slovenije - Ćarapan .. !!
Odgovori
+0
1 1
PetindvajsetUR
20. 01. 2026 12.45
Ljubljancani, sej vas bo šerif zrihtu! 😁Zgleda kr nedotakljiv, dje.
Odgovori
+2
2 0
Zalchi
20. 01. 2026 12.44
Ma koga ogrožajo. Tako se tam parkira že 20 let. Zadnja leta Zoki nažiga količke kt Ribnčan zobotrebce. On ve, kje sa da kasirat. Vse javne površine bo zagradil, da bo lahko pobiral parkirnino. Samo še Indijci z wolt bicikli bodo harali po LJ.
Odgovori
+2
2 0
Vrana in vrabček
20. 01. 2026 12.43
Mene pa zanima kdo je dobil debele kuverte za dovoljenje gradnje športnih objektov v Stepanjskem naselju. Nimajo vsa zagotovljenih svojih parkir ih mest in ti ljudje parkirajo na parkirnih površinah stanovalcev Štepanjskega naselja. Kdo je dal, odobril dovoljenja brez zagotovljenih parkirnih mest?
Odgovori
+2
2 0
Kratki
20. 01. 2026 12.47
Vaš šerif
Odgovori
0 0
krpati
20. 01. 2026 12.43
Enim miljone v odpis drugim za 30 e pa odpis avta....ha ha ha
Odgovori
+4
4 0
motorist_mb
20. 01. 2026 12.43
Zoki spoki 😡
Odgovori
+4
4 0
SpamEx
20. 01. 2026 12.42
A je Donalda pojedu?
Odgovori
+1
1 0
patogen
20. 01. 2026 12.42
Tukaj je čisto malo komentarjev, neprimerno manj, kot pa v članku o prehlajenem ameriškem proletarcu. Ta slovenskega levičarja zanima neprimerno bolj, kot pa slovenski proletarec.
Odgovori
0 0
grikos
20. 01. 2026 12.42
Ko se vas pa prosi da pridete na Fužine,ker se parkira po zelenicah in športnih igriščih vas pa ni
Odgovori
+3
3 0
gonisetaubi
20. 01. 2026 12.41
diktator u pravem pomenu besede
Odgovori
+3
3 0
Fery Zaka
20. 01. 2026 12.41
Kako so te zgodbice sploh možne, če je glavni ljubljanski inkasant zagotovil, da bo s postavitvijo parkomatov to instantno rešeno in ne bo več problem parkirati? Je pa v Ljubljani zanimiva ena zadeva. Dopoldne, ko v Ljubljano navali 140 tisoč ljudi iz vseh koncev Slovenije, ni problem najti parkirnega prostora. Popoldne, ko vsi ti ljudje odidejo domov, je praktično nemogoče najti parkirni prostor. Nekaj ne štima pri vseh teh pravljicah.
Odgovori
+1
1 0
Vrana in vrabček
20. 01. 2026 12.40
Najprej naj gospod iz Srbije uredi ustrezno infrastrukturo v Ljubljani, pa bo potrebno potem bistveno manj avtomobilov.
Odgovori
+5
5 0
4krogci
20. 01. 2026 12.40
Zakaj tocno stokajo? na Dunaju je klasika da je parking pred blokom po 2,5€ na uro izmed 6 zjutro in 22h zvecer!
Odgovori
+1
3 2
Artechh
20. 01. 2026 12.38
Ko pokrade milijone nobe niti skomine ne. Ko je treba dat 40e na leto za parkiranje vsi glasni 😂 folk je res čudn
Odgovori
+3
4 1
Modridirka?22
20. 01. 2026 12.37
Da se reši Slovencev in da naseli svoje
Odgovori
+5
5 0
kokicas
20. 01. 2026 12.36
Torej ni zadost parkirišč niti za stanovalce. Pri takih naseljih se je potreba povečala potreba po svojem avtu ker ne deluje niti potniski promet po ljubljani najlažje je kazni pisat ampak to ni rešitev. V Ljubljanj se vidno slabša tako prometno kot parkirno stanje.
Odgovori
+6
6 0
Artechh
20. 01. 2026 12.36
Težave so popoldne in proti večeru. In potem prebivalci govorijo da so dnevnimi migranti problem? V tem primeru bi bilo dopoldne zabasano popoldne pa prazno.
Odgovori
+6
7 1
proofreader
20. 01. 2026 12.35
V kletko in namočit v Ljubljanico. Kot včasih. Lahko tudi prodajajo vstopnice za ogled.
Odgovori
+6
7 1
Perrun
20. 01. 2026 12.42
koga zdaj? zupana ki hice uredit stvari ali stanovalce ku imajo po 2/3 avtomobile in parmirajo na plocnikih kjer niti otroci ne morejo vec hodit
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Bi ga prepoznali? Tako je bil videti Sanjski moški
Starši obupani: vrtci polni, otroci brez varstva
Starši obupani: vrtci polni, otroci brez varstva
Mladi Beckham ostro o družini
Mladi Beckham ostro o družini
To je najlepše ime na svetu
To je najlepše ime na svetu
zadovoljna
Portal
Tako dobro je videti žena Lionela Messija
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo igrivi, tehtnice skrbijo za zdravje
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo igrivi, tehtnice skrbijo za zdravje
Športne bunde, ki jih lahko nosimo vsi
Športne bunde, ki jih lahko nosimo vsi
Top 3 romantična doživetja za pare
Top 3 romantična doživetja za pare
vizita
Portal
Kronična utrujenost kot opozorilni znak: ko je vzrok lahko pomanjkanje vitamina B12
Tri majhne spremembe, ki vam lahko podaljšajo življenje
Tri majhne spremembe, ki vam lahko podaljšajo življenje
Kako resna je psihoza, povezana z umetno inteligenco?
Kako resna je psihoza, povezana z umetno inteligenco?
Znanstveniki vse bližje zdravljenju Huntingtonove bolezni
Znanstveniki vse bližje zdravljenju Huntingtonove bolezni
cekin
Portal
Ali je imel Valentino otroke?
Opravljenih kar 17 transakcij, ostala brez 1500 evrov
Opravljenih kar 17 transakcij, ostala brez 1500 evrov
Vaša služba ni edina čudna: Smešne in absurdne zgodbe iz pisarne
Vaša služba ni edina čudna: Smešne in absurdne zgodbe iz pisarne
Petnajst let zapored priznan kot top delodajalec
Petnajst let zapored priznan kot top delodajalec
moskisvet
Portal
Umrla je princesa
Za izgubo maščobe in hitrejši metabolizem poskusite to
Za izgubo maščobe in hitrejši metabolizem poskusite to
Pred dvema mesecema hodila po modni pisti, danes je na vozičku
Pred dvema mesecema hodila po modni pisti, danes je na vozičku
Preveri, ali prepoznaš skrivnosti severnega sija!
Preveri, ali prepoznaš skrivnosti severnega sija!
dominvrt
Portal
Miran Rudan ganil ob Arijevem 9. rojstnem dnevu
Kako pravilno oprati vzglavnik?
Kako pravilno oprati vzglavnik?
Hitri popravki, ki povečajo vrednost doma
Hitri popravki, ki povečajo vrednost doma
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
okusno
Portal
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
Hitra sladica za razvajanje ob kavi
Hitra sladica za razvajanje ob kavi
Preprosti kuharski triki, ki se jih splača preizkusiti
Preprosti kuharski triki, ki se jih splača preizkusiti
Dobra enostavna kosila za vsak dan v tednu
Dobra enostavna kosila za vsak dan v tednu
voyo
Portal
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
Čas smrti
Čas smrti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450