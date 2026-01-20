123 kršitev, izdali 106 odločb za odvoz, Janković: Tu ne bo umikov

Na območju naselja Galjevica 2 in Štepanjskega naselja parkirišč kronično primanjkuje že leta. Ob tem je seveda pomembno omeniti, da imajo številna gospodinjstva več kot en oziroma celo več kot dva avtomobila. Težave so, pripovedujejo prebivalci, zlasti v popoldanskih in večernih urah. Parkirišč je enostavno premalo. Vozila so posledično nepravilno parkirana povsod – od zelenic do ostalih površin za pešce. Župan Zoran Janković se je situacijo namenil reševati z uvedbo parkomatov.
Še vedno parkirni kaos
A v Štepanjskem naselju po uvedbi plačljivega parkiranja še vedno vlada kaos. Ker dovolilnica ne zagotavlja parkirnega mesta, imajo stanovalci, ki se domov vračajo pozno popoldne in zvečer, še vedno težave z iskanjem prostega parkirnega mesta. Posledično avtomobile nepravilno parkirajo, zjutraj jih pričakajo globe, na delu pa so tudi pajki.
Iz občine pa s prstom kažejo na stanovalce, ki kršitve ponavljajo. Janković je stanovalcem predlagal, naj se držijo reda. "Prijaznost ne pomeni, da lahko parkiraš na zelenici, pločniku ali na terenski poti. Tu ne bo umikov. Če imaš tri avtomobile, bo treba pač plačati za tri dovolilnice." Tistim z dovolilnico, ki se pritožujejo, da so jim avtomobil vseeno odpeljali, ker je bil nepravilno parkiran, odgovarja, da jim ga bodo še enkrat, ker je takšno nepravilno parkiranje preprosto nedopustno.
Polne roke dela za redarje in nadzornike
Bojan Petek iz mestnega redarstva je pojasnil, da so mestni redarji v sodelovanju z nadzorniki opravili nadzor na območju Štepanjskega naselja. Ugotavljali so kršitve nepravilnega parkiranja na zelenih površinah, pločnikih in na tistih neprimernih mestih, na katerih bi lahko bilo ogroženo gibanje pešcev.
V ponedeljek so redarji zabeležili 76 kršitev in izdali 68 odredb za odvoz vozil. Kršitev je bilo več, vendar so se redarji osredotočali na prej naštete kršitve, je povedal. V torek zjutraj pa so redarji našteli 47 kršitev in izdali 38 odredb za odvoz vozil.
Primerjava kaže na določeno izboljšanje stanja, ki pa je nezadovoljivo, saj je število kršitev še vedno previsoko, opozarja Petek: "Obžalujemo, da kljub temu, da smo občane že predhodno obveščali o aktivnostih in nadzorih, ni bilo zaznati bistvenega izboljšanja razmer na terenu. Še naprej prihaja do nepravilnega parkiranja na zelenih površinah, območjih za pešce, pločnikih. Pri spremljanju stanja smo zaznali ponavljajoče se kršitve istih voznikov, kar kaže na to, da se nekateri posamezniki enostavno niso pripravljeni podrejati predpisom in s svojim neodgovornim ravnanjem ogrožajo najranljivejše udeležence v prometu – otroke in pešce."
Napovedali poostren nadzor na celotnem območju občine Ljubljana
"V Ljubljani sistem parkirnih dovolilnic deluje že vrsto let in v ta namen MOL izda več kot 10.000 dovolilnic. Prejšnji teden smo bili prijazni. Včeraj smo s pajkom odpeljali 11 vozil, danes smo odpeljali osem vozil. Včeraj je bilo izdanih 46 obvestil o neplačani parkirnini, v današnjem nadzoru pa 26 obvestil o neplačani parkirnini. Veliko avtomobilov je imelo dovolilnice že nameščene, opazili smo tudi veliko prostora na parkirnih mestih v Štepanjskem naselju," je povedal Igor Novak iz Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice in napovedal, da z današnjim dnem povečujejo nadzore nad celotnim območjem občine Ljubljana, s ciljem, da bodo imeli stanovalci bolj urejeno parkirno politiko. Vse stanovalce testnih območij je pozval k čimprejšnji ureditvi dovolilnice.
Kot je poudarila Jera Grobelnik, vodja službe za lokalno samoupravo, ne drži, da se je sprememba prometnega režima zgodila samovoljno brez sodelovanja občanov: "Pobude, pritožbe, klici na mestno redarstvo, da vozniki parkirajo na zelenicah in površinah za pešce, so bili nenehni."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.