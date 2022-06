V številnih krajih po Sloveniji zmanjkalo goriva

Štajerska, Pomurje, Prekmurje, Zgornja Savinjska dolina. Pa konkretneje Ilirska Bistrica, Velenje, Nova Gorica. To je le nekaj območij, za katera so nas bralci opozorili, da goriva ni mogoče natočiti. Ob prihodu na črpalko jih namreč pričaka sporočilo, ki jih obvešča, da goriva zaradi povečanega povpraševanja trenutno ni na zalogi.

Z izpadom goriv se srečujejo tako na OMV kot tudi na Petrolovih servisih. "Težave se pojavljajo po celotni Sloveniji," priznava tudi Brigita Zorec s Petrola. Zagotavlja, da so izpadi le kratkotrajni ter da se na vsak takšen dogodek odzovejo takoj. "Trudimo se, da bi bencinske servise oskrbeli v najkrajšem možnem času," je dejala ter dodala, da to včasih traja kakšno uro, včasih pa tudi nekoliko dlje.

Vendar pa ob tem poudarja, da je kakršnakoli panika odveč. "Petrol ima zadostne zaloge goriva, zato ni bojazni, da bi prišlo do daljšega izpada goriva," zagotavlja. Povečali so tudi dobavo in oskrbo njihovih bencinskih servisov, a kot pravi Zorčeva, je zaradi vikenda logistično to nekoliko oteženo, zaradi česar prihaja do zastojev pri oskrbi.

"Naše prebivalstvo se odziva na napovedane podražitve goriv in si delajo zaloge. Poleg tega pa je povečano povpraševanje posledica tudi vikenda in povečanega tranzita po Sloveniji," še pravi.