V Stillesu smo zagnali prvo proizvodno linijo križno lepljenih panelov v Sloveniji

Križno lepljena plošča oziroma skrajšano CLT ali X-lam je križno lepljeni masivni panel lepljen večinoma iz smrekovih desk v trden montažni sistemski element. V gradbeništvu zamenjuje opeko in spada med nosilni gradbeni material. Omogočajo visoko stopnjo montaže ter hitro in varno gradnjo.

V primerjavi s svojo težo je CLT eden najzmogljivejših gradbenih materialov za večnadstropne zgradbe, kot so stanovanjske stavbe, poslovne stavbe, hoteli, domovi starejših, šole, vrtci in še marsikaj,

Gradnja objektov s ploščami CLT ima več prednosti. Od visoke nosilnosti konstrukcije do hitre gradnje in s tem nižje obremenitve okolja. Pri tej gradnji dosežemo največjo možno zrakotesnost, požarno varnost in potresno varnost. Poleg tega objekt zagotavlja visoko bivalno udobje.

Preoblikovanje lesa v CLT združuje hitro in natančno gradnjo z estetiko, udobjem in trajnostjo lesa. V primerjavi s klasično gradnjo ima neprimerljivo prednost na področju varstva okolja, saj zagotavlja do 7x manj CO2 izpustov kot betonska gradnja. Uporablja se poliuretanska lepila PU, ki ne vsebujejo formaldehidov. Ni obremenitev z izpusti plinov, prahu in hrupa, ki ga povzroča gradbena mehanizacija. Izognemo se vsem odpadkom, ki ga povzroča industrija pri proizvodnji klasičnih gradbeniških materialov. Gradnja pa je bistveno hitrejša in v svoji dobi porabi mnogo manj energentov za ogrevanje.