V štirih dneh izdali 1500 karantenskih odločb

Zaradi grožnje drugega vala okužb s covidom-19 v Sloveniji, je vlada pretekli petek na rdeči seznam držav s poslabšano epidemiološko sliko uvrstila tudi Bosno in Hercegovino, Kosovo in Srbijo, od koder prihaja v našo državo na delo veliko delavcev, ki jih pogosto obiskujejo tudi sorodniki. Na rdečem seznamu je zdaj 34 držav, za katere je za vstop v Slovenijo obvezna 14-dnevna karantena, tudi za državljane Slovenije.

Predlog za karanteno sicer poda Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), ki ga potem z odločbo odredi minister za zdravje . "Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni covid-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije določa, da se za osebo, ki vstopa v našo državo iz držav, ki niso na seznamu epidemiološko varnih držav, zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-Cov-2 odredi karantena za obdobje 14 dni," so podrobno razložili z zdravstvenega inšpektorata. Ob tem so še dodali, da policija za pripravo odločbe o karanteni osebi ob vstopu v državo odvzame podatke in jo seznani z informacijo NIJZ o karanteni ter postopku odreditve karantene.

Zakon o nalezljivih boleznih opredeljuje karanteno kot ukrep, s katerim se omeji svobodno gibanje in določi obvezne zdravstvene preglede zdravim osebam, ki so bile ali za katere se sumi, da so bile v stiku z nekom, ki je zbolel za covidom-19 v času njegove kužnosti.

V štirih dneh 2000 karantenskih pobud in 1500 odločb

Med izvajanjem ukrepov zaradi novega koronavirusa je bilo do zdaj izdanih skupno 13.900 odločb, od tega jih je bilo od preteklega petka do danes izrečenih 2000 na mejnih prehodih."Za okoli 1500 potnikov smo že izdali karantensko odločbo. Večina teh odločb se nanaša na ukrep 14-dneve karantene na mejnih prehodih za države z rdečega seznama," so nam pojasnili z ministrstva za zdravje in dodali, da so potniki, ki bodo morali preživeti karanteno, večinoma delavci z bližnjega Balkana, ki v Slovenijo prihajajo na delo.

Dve različni pojasnili pristojnih

In če delavci iz držav z rdečega seznama lahko karanteno preživijo na naslovu, kjer začasno bivajo v Sloveniji, nas je zanimalo, kako je s turisti, ki iz teh držav pridejo k nam? Kam namestijo njih za 14 dni? Na to vprašanje smo dobili različna odgovora. Medtem ko so nam z ministrstva za zdravje rekli, da so napoteni v skupinsko karanteno, pa je vodja strokovne skupine za covid-19 Bojana Beović za našo televizijo dejala, da mora turist, prav tako kot delavec, povedati naslov, na katerem se bo zadrževal: "Zdravstveni inšpektorat ga na tej lokaciji lahko preverja in če se pravila ne drži, kršitev preda policiji."

Nadzor zgolj na podlagi prijav

Ali vsi ti ljudje spoštujejo pravila karantene, inšpektorji preverjajo le, če jih kdo prijavi, so nam pojasnili z Zdravstvenega inšpektorata RS (ZIRS), ki je pristojen za izvajanje nadzora nad spoštovanjem ukrepa karantene."V primeru podane prijave zaradi suma kršitve navedenega ukrepa najprej preverimo, ali je bila domnevnemu kršitelju z odločbo ministrstva za zdravje odrejena karantena in za kakšno časovno obdobje. Če je bila odločba ministrstva izdana, nadalje preverimo, ali je oseba dejansko kršila odrejeni ukrep karantene," so nam pojasnili z ZIRS.

Če inšpektorji ugotovijo, da so potniki karanteno kršili, jim izrečejo z Zakonom o nalezljivih boleznih predpisano globo v znesku od 400 do 4000 evrov. "V zvezi s sumom kršenja karantene v času od razglasitve epidemije do danes smo prejeli 14 prijav, kršitev pa nismo ugotovili,"so zatrdili z ZIRS.

Kako je na Hrvaškem?

Hrvati ob vstopu v svojo državo od 9. maja ne predpisujejo več karantene ne glede na državljanstvo in državo, iz katere potniki prihajajo, so nam sporočili s hrvaškega zunanjega ministrstva.

Pred tem, ko je bila na podlagi navodil hrvaškega inštituta za javno zdravje karantena obvezna za tuje državljane, ki prihajajo iz posebej tveganih območij, so bili ti tuji državljani na mejnih prehodih obveščeni, da morajo ob vstopu na Hrvaško biti v karanteni 14 dni. Odločitev o obvezni karanteni je sprejel mejni sanitarni inšpektor, so nam pojasnili s hrvaške policije.

Osebe so pospremili v organizirano karanteno, ki so morale vse stroške plačati sami. Med bivanjem v karanteni so bile pod zdravstvenim nadzorom, ki ga je organiziral ustanovitelj karantene – okrožje ali mesto, so še razložili s hrvaške policije in strnili, da sicer vse odločitve o ukrepih sprejema štab civilne zaščite v skladu z epidemiološkimi razmerami, zato o morebitnih prihodnjih ukrepih nimajo podatkov.