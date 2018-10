V zadnjih letih manj 'obiskov' zveri

Slovenija ima največjo reprodukcijo medvedov na svetu. V zadnjih desetih letih smo razvili zelo dober sistem preprečevanja škod. V štirih letih nam je v okviru projekta Slowulf uspelo škodo zmanjšati za kar 74 odstotkov. Gre za dosežek, ki odmeva tudi v svetu. Zato so te dni k nam na izmenjavo izkušenj in dobrih praks prišli strokovnjaki iz Švice, Nemčije, Češke, Lihtenštajna, Bosne in Francije.